Palmeiras, Corinthians e São Paulo lamentam morte do escritor Ziraldo

Uma triste notícia abalou a literatura brasileira na tarde deste sábado. Autor de diversas obras sobre futebol e criador do 'Menino Maluquinho', Ziraldo faleceu aos 91 anos.

Diversos clubes brasileiros, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Atlético-MG prestaram homenagens ao escritor e lamentaram sua morte.

"Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado (6), Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e todos os fãs do artista. Eternamente dentro dos nossos corações", declarou o Timão nas redes sociais.

Ziraldo também escreveu um livro ilustrado sobre o Palmeiras e foi o responsável por criar uma das versões do mascote do São Paulo. Os dois clubes também se pronunciaram a respeito da morte do escritor logo após a notícia ter sido confirmada.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Criador de personagens icônicos, entre eles o Menino Maluquinho, Ziraldo lançou em 2010 o livro ilustrado "Verdão, o Campeão do Século". Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor e saudade", disse o Verdão nas redes sociais.

Já o São Paulo escreveu a seguinte mensagem: "O São Paulo lamenta o falecimento do grande artista Ziraldo. Em 1989, Ziraldo criou esta versão do nosso mascote, o Santo Paulo. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento, com a certeza de que sua arte estará para sempre na história brasileira".

Por fim, até o momento, o Atlético-MG também lamentou a morte do ilustrador, cartunista e também jornalista. O Galo relembrou a criação do mascote infantil "Galo Ziraldo" e a homenagem ao ídolo Luan.

"Ziraldo marcou época como cartunista. Ilustrou nosso Galo em diversas oportunidades, sendo também o criador do mascote infantil "Galo Ziraldo". Em 2015, o "Menino Maluquinho" ganhou uma versão em homenagem ao atacante Luan, ídolo Atleticano!", publicou o clube mineiro.