De Bruyne faz dois, City vira sobre o Crystal Palace e cola no Liverpool

O Manchester City venceu o Crystal Palace por 4 a 2, de virada, neste sábado (6), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park. Agora, o time volta as atenções para o Real Madrid, seu adversário na terça-feira (9) pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

No jogo de hoje, De Bruyne (duas vezes), Lewis e Haaland marcaram para os visitantes. Mateta e Édouard diminuíram para os donos da casa.

O City chega aos 70 pontos no Inglês, empatado com o Liverpool, que joga amanhã (7) contra o United.

Já o Palace é 14º colocado, com 30 pontos.

Como foi o jogo

O Manchester City começou controlando as ações, mas levou um gol em falha defensiva e precisou correr atrás.

As coisas se equilibraram quando De Bruyne empatou, mas os donos da casa não se acanharam e continuaram tentando.

Com controle, porém, o City conseguiu a virada e impôs definitivamente o seu estilo de jogo: muita posse de bola, passes e construção de jogadas de pé em pé.

Haaland também voltou a fazer gol. Ele perdeu uma boa chance no primeiro tempo, mas não desperdiçou no segundo. São 19 tentos no Campeonato Inglês.

Lances importantes

1x0 - Gol do Crystal Palace. Foi aos quatro minutos do primeiro tempo que os donos da casa já abriram o placar. Mateta foi lançado nas costas da defesa e finalizou rasteiro para bater Ortega.

1x1 - Gol do Manchester City. De Bruyne recebeu a bola na ponta da grande área, rabiscou um pouco para a esquerda e mandou um balaço no ângulo, sem chances de defesa para Henderson, aos 14 do primeiro tempo.

1x2 - Gol do Manchester City. Grealish cruzou do canto esquerdo do ataque e, após uma falha de corte na defesa do Palace, a bola sobrou para Rico Lewis, que finalizou para o fundo da rede.

1x3 - Gol do Manchester City. Após boa trama entre Grealish e De Bruyne, Haaland recebeu cruzamento rasteiro dentro da pequena área e só mandou para o gol, aos 20 do segundo tempo.

1x4 - Gol do Manchester City. Outra boa jogada pelo lado esquerdo: Grealish passou para Rodri, que só carimbou para De Bruyne mandar uma bomba de canhota, sem chances de defesa, quatro minutos depois.

2x4 - Gol do Crystal Palace. Já no fim do segundo tempo, Olise cruzou a bola na grande área e Édouard desviou para a rede.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace 2 x 4 Manchester City

Data: 06/04/2024

Local: Selhurst Park

Hora: 8h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Gvardiol (MCI),

Cartões vermelhos:

Gols: Mateta (CRY), aos 4' do 1º tempo (1-0); De Bruyne (MCI), aos 14' do 1º tempo (1-1); Lewis (MCI), aos 3' do 2º tempo (1-2); Haaland (MCI), aos 20' do 2º tempo (1-3); De Bruyne (MCI), aos 24' do 2º tempo (1-4); Édouard (CRY), aos 42' do 2º tempo (2-4)

Crystal Palace: Henderson; Lerma, Ward e Andersern; Mitchell (Clyne), Munoz, Hughes (Ahamada) e Wharton; Ayew (Olise), Mateta (Édouard) e Eze (Schlupp). Técnico: Oliver Glasner.

Manchester City: Ortega; Gvardiol (Akanji), Ruben Días, Stones e Lewis; Rodri (Kovacic), Grealish, De Bruyne e Bobb; Álvarez (Matheus Nunes) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.