Nova Iguaçu investirá em time, CT e estádio após mais de R$ 6 mi de receita

O Nova Iguaçu já arrecadou mais de R$ 6 milhões com a campanha histórica em 2024 e ainda deve obter mais de R$ 600 mil com a finalíssima do Carioca, neste domingo (7), contra o Flamengo. Com o recurso muito acima de sua realidade, o clube investirá em reforços para a disputa da Série D e também em estrutura para seu estádio Laranjão e o centro de treinamento.

Sabemos onde temos que investir. Já estamos até fazendo em alguns setores da parte de estrutura do clube. São investimentos na fisiologia, na alimentação das crianças. Também iremos melhorar o estádio. Vamos fazer toda a iluminação para termos jogos de noite. Mas não nos empolgamos muito. Procuramos administrar o clube de maneira correta e bem responsável

Jânio Moraes, presidente do Nova Iguaçu

A grana do Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu recebeu R$ 787,5 mil da CBF por ter avançado à 2ª fase da Copa do Brasil. A equipe goleou o Itabuna, da Bahia, por 8 a 0.

O clube da Baixada ganhou R$ 300 mil para vender seu mando contra o Internacional para Brasília (DF). O jogo foi realizado no estádio Mané Garrincha e a "Laranja Mecânica" perdeu por 2 a 0 para o Colorado, dando adeus à competição.

Foram garantidos também mais de R$ 1,3 milhão de renda nas semifinais do Carioca com o Vasco. No primeiro jogo, o Nova Iguaçu embolsou R$ 568.326,36. Já no segundo ficou com R$ 804.619, 35. O regulamento do Estadual prevê uma divisão "meio a meio" em caso de empate e de 60% para o vencedor e 40% para o perdedor.

No 1º jogo da final do Estadual, contra o Flamengo, o clube embolsou R$ 679.777,98. A expectativa é a de que o Nova Iguaçu arrecade mais de R$ 600 mil no duelo deste domingo (7).

O clube também acertou a venda do atacante Carlinhos ao Flamengo por 600 mil euros (R$ 3,2 milhões). O jogador fará sua despedida do Nova Iguaçu no jogo de amanhã.

Reforços para suprir desmanche

O Nova Iguaçu corre risco de desmanche e já tem certo ao menos quatro titulares que não continuarão no clube após a final do Carioca: o atacante Carlinhos, acertado com o Flamengo; o goleiro Fabrício, a caminho do Internacional; o meia Yago Ferreira, que tem propostas e já decidiu que não fica; e o atacante Bill, outro nome assediado no mercado.

Há ainda outros jogadores com contrato de empréstimo no fim: o atacante Xandinho (Olaria) e o meia Ronald (Falcon-SE).

O volante Albert desperta o interesse de Chapecoense e Ponte Preta. Segundo o colunista André Hernan, do UOL, ainda há mais dois clubes da Série B que sondaram a situação do jogador.

Tenho contrato aqui ainda com o Nova Iguaçu, uma final para jogar pela frente. Tenho que estar aqui, por mais que esteja no fim, mas ainda tenho contrato para cumprir no clube, funções a cumprir. Tenho minhas particularidades, mas acho que é uma situação mais para o futuro

Bill

O zagueiro Sérgio Raphael é outro que se valorizou e tem propostas. A Ponte Preta é um dos clubes interessados no defensor, mas o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, garantiu que ainda não chegou uma oferta oficial da Macaca.