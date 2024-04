Nos pênaltis, Athletic Bilbao bate Mallorca e volta a conquistar a Copa do Rei após 40 anos

Na noite deste sábado, o campeão da Copa do Rei da Espanha de 2024 foi definido. O Athletic Bilbao venceu o Mallorca nos pênaltis, por 4 a 2, e levantou a taça da competição após empate em 1 a 1 no tempo normal. A final foi disputada em jogo único no Estádio Olímpico de la Cartuja, em Sevilha. Sancet marcou para a equipe do País Basco, enquanto Dani Rodríguez fez para o time rival.

Com o resultado, o Athletic Bilbao voltou a erguer a taça da Copa do Rei após um jejum de 40 anos - o último título havia sido conquistado em 1984. O Bilbao é a segunda equipe com mais troféus na história da competição. O time do técnico Ernesto Valverde levou para casa o 24º troféu e aumentou ainda mais a vantagem sobre o Real Madrid, visto que os merengues têm 20 conquistas.

Os clubes agora terão seus próximos compromissos pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao encara o Villarreal no próximo domingo (14), às 13h30 (de Brasília), no estádio San Mamés.

Já o Mallorca não terá vida fácil pela frente: recebe o Real Madrid. A bola rola neste sábado (13), também a partir das 13h30, no Estadi Mallorca Son Moix.

O jogo

O goleiro do Mallorca trabalhou pela primeira vez aos 12 minutos de partida. Galarreta dominou no peito e arriscou de fora da área. O arqueiro Greif fez grande defesa no canto esquerdo e mandou para escanteio.

Seis minutos depois, foi a vez do Mallorca responder. Também em chute de fora da área, Muriqi decidiu bater no gol. O goleiro Agirrezabala espalmou por cima do travessão. E foi justamente dessa cobrança de escanteio que saiu o primeiro gol do jogo.

Aos 20 minutos, após dois chutes do Mallorca rebatidos, a bola sobrou na entrada da grande área com Raillo. Em vez de tentar o chute, o jogador apenas deu um toquinho para Dani Rodríguez, que finalizou de primeira e abriu o placar: 1 a 0.

Com o gol sofrido, o Athletico Bilbao precisou partir para cima do Mallorca. Aos 39 minutos, Nico William marcou, mas o impedimento foi marcado. O atacante tabelou com o companheiro de equipe e marcou, mas estava à frente do último defensor e o gol foi rapidamente anulado.

E o Bilbao desperdiçou mais uma chance de ouro na reta final do primeiro tempo. Nico William fez a diagonal nas costas da zaga e adentrou a grande área, recebendo lindo passe de Galarreta. O camisa 11, porém, tentou bater no contrapé do goleiro adversário e mandou para fora.

Logo na volta do intervalo, o Mallorca teve grande oportunidade de ampliar a vantagem. Após lançamento, Larin ganhou no corpo de Dani Vivian, invadiu a grande área e tentou tirar do goleiro na finalização, mas o arqueiro Agirrezabala caiu para fazer grande defesa.

E o ditado 'quem não faz, leva' foi visto rapidamente na decisão. Aos cinco minutos, Nico Williams encontrou linda enfiada para Sancet, que se infiltrou na grande área nas costas da zaga rival. O meia bateu colocado na saída de Greif e deixou tudo igual com um belo gol: 1 a 1.

Nos minutos finais da segunda etapa, o Athletic Bilbao ainda tentou investidas finais, mas não conseguiu fazer o segundo gol. Com isso, a decisão da Copa do Rei encaminhou-se para a prorrogação.

Os primeiros 15 minutos da prorrogação correram sem grandes emoções, devido ao cansaço das duas equipes. Já a etapa final foi mais movimentada e as duas equipes tiveram chances de conquistar o troféu, mas não converterem as oportunidades e, assim, a definição foi para os pênaltis.

As duas primeiras cobranças foram convertidas. Na sequência, Morlanes, do Mallorca, parou em defesa de Agirrezabala e Muniain converteu. Em seguida, Radonjic, também da equipe visitante, isolou. Todos os jogadores do Bilbao, por sua vez, fizeram seus gols para a equipe sair com o título.

PÊNALTIS

MALLORCA ATHLETIC BILBAO

MURIQI - CONVERTEU RAUL GARCÍA - CONVERTEU

MORLANES - PERDEU MUNIAIN - CONVERTEU

RADONJIC - PERDEU VESGA - CONVERTEU

ANTONIO SÁNCHEZ - CONVERTEU BERENGUER - CONVERTEU