Nauhany Silva e Luis Augusto Miguel estão na final do Roland Garros Junior Series

A paulista Nauhany Silva e o goiano Luis Augusto Miguel estão na final do Roland Garros Junior Series. Neste domingo, as decisões começam a partir das 14h30 (de Brasília), na quadra central da Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo.

Nauhany Silva decide o título feminino diante da mexicana Hanne Estrada. Depois, Luis Augusto enfrentar o argentino Dante Pagani na final masculina. Em jogo, além do título, a vaga para a chave principal de Roland Garros Junior. Os dois jogos terão transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Star+.

Com o apoio maciço da torcida e mais uma ótima atuação, Nauhany não encontrou dificuldades para passar pela argentina Candela Vazquez com parciais de 6/1 e 6/3, garantindo presença na decisão.

"Estou muito feliz de estar na final e gostaria de agradecer à torcida por todo apoio que tem me dado desde o início do torneio. No finalzinho do jogo, fiquei um pouco nervosa para fechar. Senti a ansiedade, mas consegui voltar ao normal e fechar", afirmou a tenista.

Na outra semifinal feminina, a gaúcha Pietra Rivoli entrou em quadra buscando repetir o resultado do ano passado, mas acabou superada pela mexicana Hanne Estrada com parciais de 6/3 e 6/0.

Em semifinal 100% nacional, entre Luis Augusto passou por Thomas Miranda ao marcar 6/3 e 6/4 e também garantiu a classificação à final do torneio.

"O Thomas é um amigo. Estávamos dividindo o mesmo quarto nesta semana, conversamos sobre isso para não ficar um clima ruim e soubemos lidar com a situação. Entrou na quadra, é guerra. Mas, saindo daqui, a gente vai voltar a conviver de novo", contou.

Na outra semifinal, o argentino Pagani passou pelo mexicano Mauricio Schtulmann com parciais de 6/4 e 6/1.

Confira os resultados das semifinais:

Hanne Estrada (MEX) x Pietra Rivoli (BRA) - 6/3 e 6/0

Nauhany Silva (BRA) x Candela Vazquez (ARG) - 6/1 e 6/3

Dante Pagani (ARG) x Mauricio Schtulmann (MEX) - 6/4 e 6/1

Luis Augusto (BRA) x Thomas Miranda (BRA) - 6/3 e 6/4

Veja a programação deste domingo

Finais

14h30

Nauhany Silva (BRA) vs Hanne Estrada (MEX)

A seguir

Luis Augusto Miguel (BRA) vs Dante Pagani (ARG)