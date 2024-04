Morelos ou Furch? Carille só deve definir titular no ataque do Santos na véspera da final

O técnico Fábio Carille deve esperar até os últimos minutos para decidir quem será titular no comando de ataque do Santos na grande final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O treinador ainda tem dúvidas sobre a condição física de Julio Furch.

Titular do time no primeiro jogo da decisão, o atacante de 34 anos apresentou um processo inflamatório no tendão e no músculo adutor esquerdo e, por conta disso, tem presença incerta. O argentino está em tratamento intensivo para ficar à disposição da equipe e tentar jogar no sacrifício.

Se ele não reunir condições clínicas de ir a campo, a tendência é que o colombiano Morelos ganhe uma chance como titular da equipe. Ele entrou no segundo tempo da partida de ida da decisão.

Outra alternativa seria alterar o esquema tático do time e escalar apenas dois jogadores no ataque. Todavia, o técnico Fábio Carille deixou claro na última entrevista coletiva que não pretende mudar o desenho da equipe.

Portanto, uma provável escalação do Peixe tem: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme.

A tendência é que o treinador decida por Furch ou Morelos apenas neste sábado, véspera do jogo. A escolha depende da evolução física do argentino, que será avaliada pelo departamento médico e pela comissão no último treino antes da decisão, que será aberto à torcida, na Vila Belmiro.

O segundo jogo entre Santos e Palmeiras, pela final do Paulistão, está marcado para o domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Com a vitória na ida, por 1 a 0, o Peixe pode se consagrar campeão estadual com um empate fora de casa. Uma vitória do Verdão por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis.