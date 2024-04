Messi marca em retorno, mas Inter Miami cede empate ao Colorado Rapids no fim

No retorno de Messi de lesão, o Inter Miami empatou por 2 a 2 com o Colorado Rapids por 2 a 2, pela oitava rodada da MLS,na noite deste sábado, no Lockhart Stadium.

Aos 44 minutos da primeira etapa, o atacante ex-Palmeiras, Rafael Navarro, converteu cobrança de pênalti. Recuperado de lesão muscular na perna direita, o argentino entrou no intervalo e deixou a sua marca aos 12? da segunda etapa.

Pouco depois, aos 14?, Léo Afonso colocou o Inter Miami à frente. Já, aos 42?, Basset deixou tudo igual para o Colorado Rapids.

Los Leo's dándonos alegrías ?? Goal Celebration x @CaptainMorganUS pic.twitter.com/enr2GrvMkh ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 7, 2024

Agora, a equipe de Messi foca na volta das quartas de finais da Concachampions frente ao Monterrey, às 23h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no México. Na ida, a equipe norte-americana perdeu por 2 a 1.

Já o Colorado Rapids duela contra o San José no próximo dia 13, no mesmo horário, pela MLS no Avaya Stadium. Com 13 pontos, o Inter Miami é o vice-líder da Conferência Leste, ao passo que o time de Navarro está em oitavo da Oeste, com nove.