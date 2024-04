Matheus Lima confirma índice olímpico nos 400 m com barreiras

Matheus Lima e Gabriel Boza foram os protagonistas da terceira etapa do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, realizada neste sábado, em Bragança Paulista. Matheus (EC Pinheiros-SP) voltou a fazer índice para os Jogos Olímpicos de Paris na semifinal dos 400 m com barreiras ao registrar 48s55 - a marca exigida pela World Athletics é 48s70.

Já Gabriel Boza, estreando pelo Praia Clube/Exército/Futel-MG, cravou 8,15 m para vencer o salto em distância com a sua melhor marca pessoal. O segundo colocado foi Lucas Marcelino dos Santos (Pinheiros-SP), com 7,84 m, e o terceiro, Weslley Bevilaqua Beraldo (AA Paranavai-PR), com 7,68 m.

Celebrando o extraordinário legado de Adhemar Ferreira da Silva! ??? Bicampeão olímpico e ícone do salto triplo, inspirou o Brasil com sua determinação e talento incomparáveis. ? Não perca o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, de 05 a 07 de abril em Bragança Paulista. ?? pic.twitter.com/ls753z9e9X ? Confederação Brasileira de Atletismo (@bra_atletismo) March 28, 2024

Matheus Lima da Silva já tinha o índice olímpico nos 400 m rasos com o tempo de 44s52, o terceiro melhor da história da América do Sul e o segundo do Brasil, atrás apenas dos 44s29 alcançados por Sanderlei Parrela, em 1999. Desde o ano passado, Sanderlei orienta Matheus em Bragança Paulista.

Nascido em Fortaleza, Matheus vem se superando ano a ano. Em 2023, surpreendeu ao correr os 400 m com barreiras em 49s19, conquistando a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Troféu Adhemar Ferreira da Silva é um evento categoria "E" da World Athletics e serve como oportunidade para a busca de pontos no ranking olímpico.