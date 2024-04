Lesionado, Lucas se diz triste por desfalcar o São Paulo: "Em breve estarei de volta"

Neste sábado, o São Paulo confirmou que Lucas Moura (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (sindesmose no tornozelo esquerdo) e Rafinha ( fratura na fíbula esquerda) estão lesionados. O camisa 7, por meio de sua conta no Instragram, se pronunciou sobre o tema.

O meia-atacante lamentou a contusão e informou que já iniciou o processo de recuperação para voltar aos gramados.

"Infelizmente são coisas que fazem parte do futebol. Mas não tenho tempo pra lamentar, é mais um obstáculo que vou superar com Deus no comando. Já comecei o tratamento e farei tudo que for possível pra recuperar da melhor forma", escreveu.

Ao fim do comunicado, Lucas diz que irá seguir apoiando o elenco e agradeceu ao apoio da torcida tricolor.

"Seguirei apoiando e ajudando nosso tricolor do lado de fora, mas com a certeza que em breve estarei de volta. Ferido, mas não abatido! Vamos que vamos!Obrigado pelo apoio de todos", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Moura (@lucasmoura7)

O trio se contundiu durante a derrota na estreia na Libertadores, contra o Talleres, por 2 a 1, na Argentina. Desfalcado, o São Paulo busca encerrar a maré negativa contra o Cobresal-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental.

A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Morumbis. Na lanterna do Grupo B, os comandados de Carpini estão atrás do time chileno (1), do Barcelona-EQU (1) e dos argentinos (3).

Confira a postagem de Lucas na íntegra:

Triste ter que publicar essa notícia, mas devido a lesão muscular que sofri no jogo de quinta vou ter que ficar de fora de alguns jogos. Infelizmente são coisas que fazem parte do futebol. Mas não tenho tempo pra lamentar, é mais um obstáculo que vou superar com DEUS no comando. Já comecei o tratamento e farei tudo que for possível pra recuperar da melhor forma. Seguirei apoiando e ajudando nosso tricolor do lado de fora, mas com a certeza que em breve estarei de volta. Ferido, mas não abatido! Vamos que vamos!Obrigado pelo apoio de todos. #SãoPauloéSentimento