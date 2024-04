Grêmio x Juventude: onde assistir e horário da final do Campeonato Gaúcho

Do UOL, em Porto Alegre

Grêmio e Juventude se enfrentam hoje (6), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho.

A partida terá transmissão na TV aberta pela RBS TV (afiliada da Globo no RS), na TV fechada pelo Sportv e no pay-per-view pelo Premiere. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

Após empate por 0 a 0 no jogo de ida, em Caxias do Sul, quem vencer leva a taça. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Grêmio busca o sétimo título consecutivo do Gauchão. Se atingir tal marca, terá igualado sua maior sequência de conquistas na história do torneio.

Para isso, o técnico Renato Gaúcho relacionou todos os jogadores que têm condições de jogar. A única baixa é o meio-campista Carballo, que está lesionado. A única dúvida está na zaga entre Rodrigo Ely e Pedro Geromel.

Já o Juventude busca o segundo título do Gauchão em sua história. A marca colocaria o Ju ao lado do Guarany de Bagé como os maiores vencedores do interior.

O técnico Roger Machado não conta com o zagueiro Danilo Boza, que está machucado. Edson Carioca ainda é dúvida.

Prováveis escalações

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely (Geromel), Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca (Rildo), Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Grêmio x Juventude - final do Campeonato Gaúcho

Data e hora: 06/04/2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: RBS TV (afiliada da Globo no RS, tv aberta), Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view)