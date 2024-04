Grêmio vira o jogo em dois minutos, bate o Juventude e é hepta do Gaúcho

O Grêmio é heptacampeão do Gaúcho. Hoje (6), o Tricolor saiu atrás, mas virou o jogo em dois minutos e acabou vencendo, em casa, o Juventude por 3 a 1. É o sétimo ano seguido que o Grêmio vence o estadual.

Os gols da virada relâmpago do Grêmio foram de Cristaldo e de Diego Costa, aos 41 e 43 minutos da etapa inicial. Gilberto tinha marcado pelo Juventude logo no início do jogo. Depois Nathan Fernandes fez o terceiro.

Desde 2018 que apenas o time azul, branco e preto leva o título do Estadual no Rio Grande do Sul. A sequência iguala a maior série de conquistas consecutivas da história do clube no torneio, ocorrida há mais de 50 anos. Este foi o título de número 43 do Grêmio no Gauchão

Como foi o jogo

O jogo foi condicionado por um gol cedo. Antes dos cinco minutos de partida, o Juventude se aproveitou de uma falha defensiva do Grêmio e abriu vantagem. Desde então, cada ação dentro de campo foi reflexo da bola na rede.

O Grêmio, nervoso, tratou de pressionar e passou a retomar muitas vezes a bola no campo de ataque. Diego Costa reclama e Kannemann reclamaram muito da arbitragem, praticamente em todos os lances. E ao Ju coube contra-atacar e tentar ganhar tempo.

Mas bastou um cochilo defensivo do Juventude para a vantagem virar desvantagem. Na reta final do primeiro tempo, o Tricolor empatou aos 41 minutos, virou aos 43 e colocou a mão na taça.

Até o fim do jogo, o Ju se esforçou muito, mas esbarrou numa atuação segura. O Grêmio assumiu as rédeas do duelo e conduziu com maestria até o apito derradeiro. Antes, ainda, marcou o terceiro.

Gols e melhores lances

Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

1 a 0. Lucas Barbosa se aproveitou da incerteza da defesa do Grêmio, tentou deslocar o goleiro e a bola sobrou para Gilberto, que marcou, logo no início do jogo.

Defendeu, Caíque! Aos sete minutos do primeiro tempo, o Grêmio errou uma saída de bola, Jean Carlos bateu e o goleiro espalmou.

Resposta! Diego Costa escorou para Cristaldo, que bateu cruzado perto do gol.

Salva, Gabriel! Confusão na área do Juventude e o goleiro evitou o gol de empate aos 14 minutos do primeiro tempo.

1 a 1. Cruzamento de Pavón, a defesa do Juventude não afastou e Cristaldo empatou, aos 41 do primeiro tempo.

2 a 1. Grêmio retomou a bola no campo de ataque e Diego Costa bateu de fora da área para virar o jogo, aos 43 da etapa inicial.

Pênalti anulado! Diego Costa foi derrubado por Gabriel num contra-ataque, o juiz marcou pênalti, mas a jogada foi anulada em razão de impedimento.

3 a 1. Diego Costa fez boa jogada e rolou para Nathan Fernandes decidir o jogo. Grêmio campeão.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 3 x 1 Juventude

Data e hora: 06/04/2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Motivo: Campeonato Gaúcho - Final

Árbitro: Rafael Klein

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Maria Mastella Moreira

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Jean Carlos, João Lucas, Gilberto, Caíque, Zé Marcos (JUV); Villasanti (GRE);

Gols: Gilberto, do Juventude, aos 4 minutos do primeiro tempo. Cristaldo, do Grêmio, aos 41 minutos do primeiro tempo; Diego Costa, do Grêmio, aos 43 minutos do primeiro tempo; Nathan Fernandes, do Grêmio, aos 42 minutos do segundo tempo.

Grêmio

Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Pepê (Dodi), Villasanti e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón (Nathan Fernandes), Gustavo Nunes (Soteldo) e Diego Costa (JP Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.

Juventude

Gabriel; João Lucas (Kleiton), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Mandaca) e Jean Carlos (Erick Farias); Lucas Barbosa (Nenê), Edson Carioca (Rildo) e Gilberto. Técnico: Roger Machado.