Galoppo entra bem contra o Talleres e prova que pode atuar com mais frequência no São Paulo

O São Paulo perdeu para o Talleres por 2 a 1 em sua estreia na Copa Libertadores, nesta quinta-feira, em Córdoba. Mesmo com a derrota, o torcedor são-paulino pode se animar com uma notícia: a boa atuação de Giuliano Galoppo. O meia argentino entrou no segundo tempo da partida e teve um bom desempenho.

Galoppo entrou aos 20 minutos da segunda etapa, quando o São Paulo ainda perdia por 2 a 0. Um minuto após sua entrada, o meia acertou chute na trave que deu rebote para Luciano - que entrou junto com o argentino - marcar o único gol do Tricolor na partida.

O meia argentino não vinha sendo utilizado com frequência pelo técnico Thiago Carpini, que manteve o jogador no banco de reservas ou até mesmo fora da lista de relacionados dos últimos jogos.

A próxima partida é em casa: São Paulo x Cobresal-CHI, na quarta-feira (10), às 21h30, no MorumBIS, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Galoppo entrou em campo em nove dos 15 compromissos do São Paulo na temporada. O meia atuou com frequência nas primeiras partidas, tendo, inclusive, marcado um gol no empate diante do Mirassol - seu único em 2024. No entanto, perdeu espaço no elenco e não jogou os últimos seis jogos da equipe até entrar contra o Talleres.

Após mostrar bom futebol, Galoppo provou que tem capacidade como um dos principais jogadores do elenco são-paulino. Com as lesões de Lucas e Rato, que deixaram o jogo contra o Talleres lesionados, o meia argentino pode ganhar espaço no time titular.