Flamengo x Nova Iguaçu: veja onde assistir, prováveis escalações e detalhes da volta da final do Carioca

Flamengo e Nova Iguaçu voltam a se encontrar na tarde deste domingo para decidir quem será o campeão do Carioca de 2024. O segundo jogo da final do Estadual será disputado mais uma vez no Maracanã e a bola rolará a partir das 17 horas (de Brasília).

Onde assistir: O confronto que decidirá o título carioca terá transmissão da Band, na televisão aberta; do BandSports, canal por assinatura; e também do Canal GOAT, no YouTube.

Com a vantagem de 3 a 0 no placar construído na primeira partida da final, no último sábado, o Rubro-Negro entra em campo com a mão na taça, podendo perder por até dois gols de diferença. Não há vantagem do empate na decisão carioca - assim, se o Nova Iguaçu conseguir vencer por três gols de diferença nos 90 minutos, haverá disputa de pênaltis.

Maior campeão da história da competição, com 37 títulos em 126 edições, o Flamengo chega para o confronto com amplo favoritismo para a conquista do 38º título. Além do placar do primeiro jogo, o Rubro-Negro carioca aposta em seu retrospecto dominante sobre a equipe da Baixada Fluminense, com dez vitórias em 14 jogos, três empates e uma derrota. A equipe carioca marcou 28 gols e sofreu apenas quatro.

A confiança do técnico Tite no seu elenco pode levá-lo a poupar alguns titulares neste domingo. O Flamengo iniciou a disputa da Libertadores na última terça-feira atuando na altitude de Bogotá, na Colômbia, e não saiu de um empate em 1 a 1 com o Millonarios. Na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro receberá o Palestino-CHI pela segunda rodada da fase de grupos da competição sul-americana e precisa vencer para não se complicar, já que na rodada seguinte enfrentará o Bolívar, atual líder do grupo, em La Paz, na Bolívia, a 3.637 metros de altitude.

Como alguns atletas, principalmente os que defenderam seleções nas datas Fifa, têm acusado desgaste físico em função da sequência de jogos, Tite deve privilegiar jogadores que não entraram em campo na Colômbia, ou que não atuaram os 90 minutos. Na zaga, existe a possibilidade de Léo Ortiz fazer sua estreia com a camisa rubro-negra ao lado de Léo Pereira, poupado em Bogotá. Outro que ficou de fora na terça-feira, o uruguaio De La Cruz deve retornar ao time.

Três jogadores são desfalques certos no Flamengo para a grande final: o atacante Gabigol, suspenso por tentativa de fraude em um exame antidoping; o meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia renal; e o lateral Wesley, que apresenta uma lesão muscular.

Do lado do Nova Iguaçu, ciente da tarefa quase impossível que sua equipe terá no domingo, o técnico Carlos Vitor não se dá por vencido.

"Não chegamos aqui por acaso. Isso eu vou sempre ressaltar e defender até o final ", afirmou o treinador após o jogo do último sábado.

Para buscar a virada, Carlos Vitor não poderá contar com o lateral Cayo Tenório. O jogador pegou um gancho de três partidas em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, na última quinta-feira. A punição foi decorrente de uma entrada violenta sobre o atacante Rossi, do Vasco da Gama, em partida da quinta rodada da Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual.

Independente do resultado da segunda partida da final do Carioca, o Nova Iguaçu já comemora sua melhor temporada na competição estadual. Em 2024, a Laranja realizou uma campanha surpreendente na fase classificatória e terminou a Taça Guanabara em segundo lugar, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas semifinais, eliminou o Vasco em dois jogos com um empate em 1 a 1 e uma vitória por 1 a 0.

O Nova Iguaçu, ao lado da Portuguesa e do Audax, vai representar o estado na Série D do Campeonato Brasileiro. Sua estreia será no dia 29 de abril, fora de casa, contra o Democrata de Sete Lagoas-MG.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X NOVA IGUAÇU

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 7 de abril de 2024



Horário: 17h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Luiz Claudio Regazone



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga, Albert, Bill e Yago Ferreira; Xandinho e Carlinhos



Técnico: Carlos Vitor