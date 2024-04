Fila lança tênis Float Maxxi 2 Pro e quer aumentar conexão com corredores

A Fila lançou hoje os tênis Float Maxxi 2 Pro e Float Maxxi 2, novos produto para corredores de nível intermediário a profissionais.

Mais fluidez e leveza

O tênis, desenvolvido no Brasil, foi projetado para trazer mais conforto e fluidez para quem usa. Com isso, a marca aposta na tecnologia Speedtech Carbon, com uma placa de carbono que dá impulsão na passada do corredor.

A ideia é que a tecnologia do Pro proporcione uma suavidade maior para os corredores. O tênis tem peso de 292 gramas no número 40.

Já o Maxxi 2 foi pensado para ser o modelo de maior amortecimento dentro dos produtos da marca, com borrachas de alta durabilidade, podendo ser usado em treinos cotidianos e provas.

Para promover o lançamento da nova linha, a Fila montou uma casa no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo.

Quem visitar o espaço, que recebeu o nome de House of Racers, poderá participar de experimentações de produtos e comprar os novos produtos da marca.

Em entrevista ao UOL, a diretora de marca da Fila, Patrícia Calixto, explica que o espaço tem como um dos objetivos gerar uma experiência capaz de conectar mais a marca com a comunidade de corrida de rua.

"Ampliar e se conectar cada vez mais com essa comunidade, que é muito presente. Ela tem um lifestyle próprio, então sentíamos falta de ampliarmos os momentos de contato, ter o momento de experiência com eles, ter lançamentos de produto também com experimentação. Então, os nossos produtos precisam que a pessoa ponha no pé. Na hora que você põe no pé, na hora que você sente a tecnologia é diferente", diz Calixto. "Queremos ampliar esse contato, se conectar com a comunidade, fazer com que eles entendam e testem as nossas tecnologias, porque não falamos só de tecnologia, falamos de performance."

Imagem: Divulgação

Variedade de preço

O Maxxi 2 Pro terá preço de R$ 899,99. Já o Float Maxxi 2 custará R$ 699,99.

Além da linha Maxxi, a Fila ainda conta com o Racer Carbon 2, desenvolvido para profissionais.

A estratégia da marca é atender a todos os tipos de corredores.

"Temos o Carbon, que é um tênis mais de elite, é realmente 100% carbono, que é um produto mais top, mas quero oferecer um produto que seja menos de mil reais, mas que tenha uma entrega superior, que seja para um atleta que quer uma performance, qualidade, uma placa bacana. Ao mesmo tempo, quero entregar também um produto que, às vezes, o cara não quer com placa. Eu também tenho um produto que é de placa de nylon, que não é uma placa de carbono, que é um produto que é o preço mais acessível, então eu tento oferecer para todo mundo uma solução", conta Patrícia Calixto.