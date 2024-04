F1: Verstappen mantém domínio e garante a pole no GP do Japão

Confirmando a superioridade demonstrada nos treinos livres no circuito de Suzuka, Max Verstappen, da Red Bull, será o pole position no GP do Japão de F1, com o tempo de 1min28s197.

O que aconteceu

Sergio Pérez, também da Red Bull, largará na segunda posição em Suzuka. Lando Norris, da McLaren, completa as três primeiras posições do grid.

Esta é a quarta pole position de Max Verstappen no ano. O piloto holandês da Red Bull conseguiu a primeira colocação do grid em todos os GPs de 2024: Bahrein, Arábia Saudita, Austrália e Japão.

Quatro pilotos podem terminar o Mundial em primeiro lugar ao fim do GP do Japão. Max Verstappen (51 pontos), e Sergio Pérez (46), da Red Bull, e Charles Leclerc (47) e Carlos Sainz Jr., da Ferrari (40) têm chance de assumir a ponta da classificação, dependendo dos resultados.

O GP do Japão é na madrugada de amanhã (7). Os carros voltam ao circuito de Suzuka às 2h (de Brasília) para a corrida.

Como foi o Q1

Nos primeiros nove minutos, apenas um carro registrou tempo. Kevin Magnussen, da Haas, foi o único a fazer uma volta rápida no início da primeira parte do treino.

Os pilotos da Red Bull dominaram os primeiros minutos do treino, com Max Verstappen fazendo o melhor tempo, e Sergio Pérez ficando em terceiro. Fernando Alonso, da Aston Martin, ficou em segundo.

Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Logan Sargeant (Williams) e Guanyu Zhou (Sauber) ficaram nas últimas posições. Eles não avançaram ao Q2.

Como foi o Q2

Assim como no Q1, as Red Bulls dominaram a segunda parte do treino, com Verstappen na liderança e Pérez em segundo lugar. Desta vez, Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o 'intruso', com a terceira colocação.

Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Haas), Valteri Bottas (Sauber), Alex Albon (Williams) e Esteban Ocon (Alpine) ficaram nas últimas posições. Eles não conseguiram um lugar no Q3.

Como foi o Q3

Lando Norris foi a surpresa no início da terceira parte. Após todos os pilotos completarem voltas rápidas, o inglês da McLaren conseguiu o segundo melhor tempo, atrás apenas de Max Verstappen.

Max Verstappen garantiu a pole position na segunda volta rápida, baixando em meio décimo de segundo seu melhor tempo. Sergio Pérez melhorou seu tempo para colocar as duas Red Bulls na primeira fila.

Veja o grid de classificação para o GP do Japão: