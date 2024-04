Exames apontam gravidade, e São Paulo perde trio por lesão

Do UOL, em São Paulo (SP)

Rafinha, Lucas e Wellington Rato passaram por exames de imagem hoje (6) que detectaram lesões graves que devem tirar o trio de ação por um longo período.

Os três jogadores do São Paulo se machucaram ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para o Talleres, na última quinta-feira (4), pela estreia do time na Libertadores.

O que aconteceu

O São Paulo não divulga tempo de recuperação de lesões, mas o UOL ouviu fontes do clube que afirmam que todos os casos são graves.

Rafinha teve uma fratura na fíbula esquerda. O caso só não é mais grave pois se trata de uma fratura pequena e "bem alinhada" na avaliação de quem viu os exames.

Wellington Rato é quem mais preocupa. Ele teve uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, causada pela queda de um atleta adversário sobre sua perna.

Já Lucas voltou a sentir a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O problema é parecido com o que sofreu atuando contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e que o tirou de combate por um mês.

Os três titulares são ausências certas na quarta-feira, contra o Cobresal, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Igor Vinicius deve ficar com a vaga de Rafinha, enquanto Luciano, Ferreira e Erick brigam pelos espaços deixados por Lucas e Rato

