Estilo russo e MMA na família: quem é brasileiro que estreia hoje no UFC

Uma das grandes novidades no card do UFC Vegas 90 é o estreante Valter Walker, peso pesado que enfrentará o polonês Lukasz Brzeski. Invicto no MMA, o brasileiro desenvolveu sua carreira longe do país natal e tem irmão famoso no esporte. O lutador abordou esses e mais assuntos em entrevista ao UOL.

Estilo russo

Walker vive na Rússia há mais de cinco anos. Valter morava com seu irmão — o também lutador Johnny — na Tailândia e, com ajuda dele, buscou em outro país a melhor opção para realizar cirurgia em seu ombro fraturado.

O técnico Gor Azizyan abriu portas para o brasileiro. Fundador de uma das principais academias de Moscou, ele forneceu moradia, alimentação e condições necessárias para Valter tratar da lesão. Segundo o próprio Walker, ele ainda possuía nível "amador" no MMA, sem experiência em lutas profissionais.

Ele (Gor) falou: 'Você fica aqui e só treina, só quero que você treine e seja campeão. O resto deixa comigo'. Eu respondi que 'não tenho carreira, não tenho nada, não sei nada'. Ele só me mandou treinar Valter Walker ao UOL

Valter obteve os melhores resultados possíveis no MMA russo. O brasileiro disputou 11 lutas em intervalo de quatro anos, venceu todas e conquistou cinco cinturões no caminho. O desempenho despertou interesse do UFC, que o convidou em 2023. A estreia foi adiada em sete meses devido a lesão, mas enfim sua espera acabará.

Um brasileiro com "estilo russo" de luta. É assim que o próprio Valter Walker se define após desenvolver carreira no leste europeu.

Nós (Valter e Johnny) temos estilos completamente diferentes, eu não entro dançando. Sou mais 'estilo russo', comecei a treinar profissionalmente na Rússia então eu peguei esse estilo.

Walker criou laços e estabeleceu família na Rússia. O lutador se casou com uma mulher siberiana e hoje é pai de uma menina. As novas possibilidades profissionais não o fazem pensar em mudar de país.

Eu não planejo sair de lá, a Rússia é o país que eu tenho hoje. É um dos melhores lugares que eu já visitei, já viajei para muitos países, com meu irmão. Moscou pode ser frio no inverno, mas no verão é o melhor lugar que você pode estar. A comida lá é muito boa, as frutas são gigantes.

Seria um erro fatal abandonar o treinador que me deu tudo para morar em outro lugar. Esse cara (Gor) deu a vida por mim há cinco anos, e quando eu chego em certo patamar corro para outro país? Nunca vou fazer isso. Se chegarem para mim e falarem que vão abrir academia em outro lugar, eu com certeza iria pensar e iria seguir.

Valter diz que a conexão com a Rússia não o torna menos ligado às origens. Ele subirá no octógono defendendo a bandeira do Brasil. Walker possui projeto que levou 11 lutadores brasileiros a Moscou para contribuir com sua profissionalização, em parceria com a academia de Gor Azizyan.

Eu quero melhorar o Brasil. Acredito que com a minha experiência na Rússia, em outros países, eu posso melhorar. (...) O meu público é de maioria brasileira. Essa conexão com a Rússia é mais profissional.

Um dia eu espero abrir o Brasil e abrir minha academia, mas isso no futuro. Por enquanto preciso estar nessa profissão, vou me manter na Rússia, pois foi lá que eu comecei minha carreira e vai ser lá que eu vou terminar.

Irmão notável no MMA

Johnny e Valter Walker Imagem: Reprodução/Instagram/valterwalkerufc

Johnny Walker, o irmão de Valter, é lutador estabelecido no UFC. O brasileiro de 32 anos — seis a mais que o caçula — está na liga desde 2018 e é o sétimo colocado no ranking dos meio-pesados, categoria que tem Alex Poatan como atual campeão.

Valter entende que carregar o mesmo sobrenome de Johnny é "uma pressão e uma bênção". O irmão viajou a Las Vegas e acompanhará a luta de estreia no UFC Apex.

Estou surfando na onda dele, ele sempre me zoa que fico só na sombra e na água fresca. Mas creio que vou honrar o nome da família e vou proporcionar pra ele também um dia sombra e água fresca.

A relação é mais forte atualmente que na infância. Filhos do mesmo pai mas de mãe diferentes, os irmãos se aproximaram no início da vida adulta. Eles moraram juntos na Inglaterra, na Tailândia e por curto período na Rússia, antes de Johnny se mudar para a Irlanda, onde vive atualmente com a esposa.

Todo dia nos falamos de segunda a sexta, no WhatsApp, e sexta, sábado e domingo jogamos videogame juntos. Todo dia nos falamos, pergunto como foi o treino, mando mensagem para ele. Nosso relacionamento agora está muito bom (...) Estamos procurando ser os melhores irmãos do MMA.