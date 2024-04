Em vantagem na final, Santos tenta repetir sucesso após último treino aberto à torcida

O Santos quer sentir de perto a vibração da torcida e decidiu abrir o treino aos torcedores na tarde deste sábado, um dia antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O Peixe teve sucesso na última vez que adotou a ação antes de uma partida importante.

Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão do ano passado, o Santos abriu a atividade na véspera do duelo contra o Vasco, naquela altura, concorrente direto contra a degola.

Naquele dia 30 de setembro, a equipe então comandada por Marcelo Fernandes viu a Vila Belmiro cheia de santistas que foram ao treino apoiar o grupo antes do duelo contra o Vasco. No dia seguinte, a equipe goleou o time carioca no mesmo estádio, por 4 a 1.

No fim das contas, o Santos não teve sucesso na briga contra o Z4 e não conseguiu escapar do inédito rebaixamento à Série B. O Peixe terminou a competição no 17º lugar, com 43 pontos, dois a menos que o Vasco.

Desta vez, o cenário é diferente. Em bom momento, o time de Fábio Carille largou em vantagem na final do Paulistão ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida. O clube quer incorporar o sentimento da torcida para segurar o placar no Allianz Parque.

Com o resultado da primeira partida, a equipe só precisa de um empate fora de casa para assegurar o título estadual. Caso o Alviverde vença por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis.

Santos e Palmeiras se enfrentam neste domingo, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da decisão. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).