Em boa fase no Betis, Willian José admite contato do Palmeiras

Willian José revelou que o Palmeiras teve interesse em contratá-lo em janeiro. O centroavante de 32 anos atualmente defende o Real Betis.

O que aconteceu

O atacante brasileiro foi visto como um possível reforço para o Palmeiras. Em entrevista para o canal oficial do Betis, Willian José falou sobre a sua fase no clube e revelou que recebeu propostas em janeiro.

De acordo com o jogador, a diretoria alviverde chegou a entrar em contato com ele no início do ano, mas não houve proposta oficial. O Las Palmas também o sondou, mas a escolha foi permanecer no Betis.

O Palmeiras me ligou perguntando, mas não teve nada oficial. O Las Palmas também me ligou, mas não era o momento. Estava muito feliz aqui. Quando não se está jogando as coisas ficam difíceis, mas estou trabalhando para melhorar. Estou sempre tranquilo, não gosto de polêmicas.

Willian José faz sua melhor temporada no Betis desde que chegou ao clube em 2021. Na temporada atual, são 10 gols e 3 assistências em 26 na La Liga.

O centroavante foi revelado pelo São Paulo. No Brasil, também teve passagens por Grêmio e Santos.