Dínamo Zagreb quer Modric e compra página de jornal para convencer jogador

O presidente do Dínamo Zagreb, Velimir Zajec, quer a atenção de Luka Modric. O dono do clube usou uma página inteira do jornal espanhol Marca para "anunciar" o meia.

O que aconteceu

Na manhã de hoje (6), o jornal esportivo Marca exibiu uma publicidade inusitada. Ocupando uma página inteira, a imagem mostra uma camisa do Dínamo Zagreb com o nome de Modric e o número 10 estampado.

No final da página, ainda pode ser lida a hashtag #TieneTodoElSentidoDelMundo ("Faz todo o sentido do mundo", em português). O "anúncio" funcionou como uma campanha de Zajec para atrair Luka Modric de volta para o Dínamo Zagreb, time em que o meia começou a sua carreira no futebol em 2002.

A conta oficial do clube no X publicou um vídeo mostrando o jornal.

Com contrato no time espanhol até o fim de junho de 2024, o futuro de Modric é incerto. O croata atua pelo Madrid desde 2012, mas não tem sido titular com Carlo Ancelotti na temporada atual.