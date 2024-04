Diego Costa brilha em título do Grêmio e dispara: 'não vim a passeio'

Diego Costa foi o principal destaque do Grêmio no título do Campeonato Gaúcho. Autor de um gol e uma assistência no 3 a 1 contra o Juventude, ele disse que o time mostrou ambição e que 'não veio a passeio' para o time gaúcho.

O que aconteceu

O Grêmio virou a partida contra o Juventude, na Arena, e conquistou o sétimo título consecutivo do Campeonato Gaúcho.

Diego Costa fez o gol da virada e ainda deu passe para Nathan Fernandes fazer o último do jogo.

Ao todo foram seis gols e uma assistência em seis partidas pelo Tricolor no Estadual.

Desde o dia que eu cheguei, quando pude vir para cá, não tinha dúvidas. Precisava fazer uma pré-temporada, estar em um lugar em que tudo comece do princípio. Consegui fazer bons jogos, gols, em nenhum momento tive dúvida do que eu poderia fazer. O pessoal me acolheu, Renato deu suporte, os companheiros também. A vontade de querer mais eu ainda tenho, ambição de conquistar, fazer gols e ganhar jogos. Isso foi fundamental para mostrar em campo. Me dediquei, não é fácil estar longe das minhas filhas, mas não vim a passeio ou para ser mais um, vim para ser importante e dar alegria ao torcedor. Começamos com o pé direito.

O que mais ele disse

Rendimento do time. "Demos uma resposta importante. Começar uma final perdendo diante da torcida... O time não se abateu, começamos a jogar bola, mostramos que somos uma equipe. Mostramos garra, qualidade e ambição de time que quer ser campeão. O Juventude é um grande time, bem treinado, mas temos qualidade, fome de ganhar, e isso foi fundamental".

Geromel e Kannemann. "Geromel e Kannemann já sabemos, são símbolos do Grêmio, de garra, superação e amor ao clube. Demonstram no dia a dia o que é viver e ser Grêmio. Passam toda tranquilidade. Em campo, no momento de dificuldade, nós, mais experientes, tentamos fazer isso. Alguns jogadores podem nos olhar para ver a expressão. Pode até estar nervoso, mas tem que demonstrar tranquilidade para todos seguirem jogando".