Di Maria peita, dá soco de propósito em adversário e não é expulso

No clássico entre Benfica e Sporting, o atacante Di Maria peitou Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, deu um soco no rosto do rival e não recebeu nenhum cartão.

O que aconteceu

No primeiro tempo da partida, Di Maria iniciou discussão com Pedro Gonçalves antes da cobrança de um escanteio. O Sporting vencia o jogo por 1 a 0.

Irritado, o argentino peitou Pedro e deu um soco no rosto do adversário. O lance passou despercebido pelo VAR.

Após o lance, o árbitro sequer deu cartão amarelo para Di Maria. Em campo, o Sporting venceu o Benfica por 2 a 1.