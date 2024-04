De virada, Grêmio vence Juventude e se torna heptacampeão gaúcho

A equipe do Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 na tarde deste sábado, em Porto Alegre, e se tornou heptacampeão gaúcho. O Tricolor ficou em vantagem no agregado, já que a ida, em Caxias do Sul, ficou empatada em 0 a 0.

O Grêmio chegou ao 43º título de Gauchão, ficando a dois do rival Internacional. O Juventude, por sua vez, segue com a conquista solitária de 1998.

O Tricolor Gaúcho volta a ser heptacampeão do Estadual depois de mais de 50 anos. A última e única vez que a equipe havia conseguido esse feito foi na década de 1960, entre 62 e 68.

Agora, o Grêmio tem a chance de igualar o recorde do Internacional, que conquistou oito Gaúchos seguidos, entre 1969 e 1976.

O jogo

A primeira etapa foi muito movimentada na Arena do Grêmio. Os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, com o atacante Gilberto, que aproveitou o rebote do goleiro Caíque após finalização de Lucas Barbosa.

O Grêmio respondeu na reta final do primeiro tempo. Aos 42, o ponta Pavón cruzou para a área, e a bola desviada sobrou para o meia Cristaldo dominar e finalizar no canto do goleiro adversário. Logo em seguida, aos 44, Diego Costa virou a partida para o Imortal em chute de fora da área, sem chances para Gabriel Vasconcelos.

Segundo tempo

Na etapa final, o Grêmio soube administrar a vantagem e, em jogada de contragolpe, matou o confronto aos 43 minutos. Diego Costa disparou em velocidade e acionou Nathan Fernandes, que sacramentou o triunfo tricolor e levou a Arena do delírio.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 3 X 1 JUVENTUDE

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 6 de abril (sábado)



Horário: às 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein



Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira



VAR: Daniel Bins



Público: 54.158



Cartões amarelos: Caíque, Villassanti e Soteldo (Grêmio); Jadson, Jean Carlos, João Lucas, Gilberto, Caique e Zé Marcos (Juventude)

GOLS: Gilberto, aos 5 do 1ºT (Juventude); Cristaldo, aos 42, Diego Costa, aos 44 do 1ºT e Nathan Fernandes, aos 43 do 2ºT (Grêmio)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Mayk; Pepê (Dodi), Villasanti e Cristaldo (Du Queiroz); Pavón (Nathan Fernandes), Diego Costa (JP Galvão) e Gustavo Nunes (Soteldo)



Técnico: Renato Gaúcho

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas (Kleiton), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson (Luis Mandaca) e Jean Carlos (Erick Farias); Edson, Lucas Barbosa (Nenê) e Gilberto.



Técnico: Roger Machado