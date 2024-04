Contrato do São Paulo com Superbet supera Flu; saiba todas as bonificações

O contrato do São Paulo com a Superbet, patrocinadora máster do clube, supera em até R$ 23 milhões o acordo da empresa com o Fluminense. O UOL teve acesso aos detalhes dos valores do contrato.

O que aconteceu

O Fluminense fechou com a Superbet um patrocínio que pode chegar ao mesmo valor do mínimo garantido do Tricolor. O acordo dos cariocas é de R$ 42 milhões fixos por ano mais R$ 10 milhões em bonificação por conquistas.

O acordo do São Paulo com a casa de apostas começa em R$ 52 milhões e pode chegar a R$ 75 milhões por ano. Para conseguir esses R$ 23 milhões extras, o Tricolor teria que vencer todas as competições da temporada.

Neste ano, o máximo que o São Paulo pode atingir é R$ 21 milhões para além dos R$ 52 milhões garantidos. Isso porque a Supercopa não entrou na conta e o time foi eliminado do Paulistão.

Quanto o São Paulo ganha por título

Paulista: R$ 1,8 milhão

Copa do Brasil: R$ 5 milhões

Brasileirão: R$ 5,7 milhões

Libertadores: R$ 7,1 milhões

Mundial: R$ 3,2 milhões

Quanto o Fluminense ganha por título