Com Mbappé no banco, PSG empata com lanterna no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain empatou com o Clermont neste sábado em 1 a 1, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Francês. A equipe parisiense começou a partida com os reservas por conta do confronto com o Barcelona pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Os principais jogadores, como Kylian Mbappé e Marquinhos, entraram somente no segundo tempo.

O PSG recebe o Barcelona na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília) pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Na Ligue 1, a equipe comandada por Luis Enrique entra em campo somente no dia 21 de abril, contra o Lyon, no Parque dos Príncipes.

Enquanto o Clermont enfrenta o Montpellier no dia 14 de abril, às 10h, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Francês.

Mesmo com os reservas, o Paris Saint-Germain começou a partida pressionando, mas foi o Clermont que abriu o placar, aos 31 minutos do primeiro tempo. Alan Virginius recebeu cruzamento de Yohann Magnin e ajeitou para Habib Keita finalizar, o zagueiro brasileiro Beraldo tentou travar o chute, mas não impediu o gol dos visitantes.

Nos acréscimos da etapa inicial, aos 49 minutos, o PSG teve um gol anulado. Mayulu recebeu perto da entrada da área e finalizou rasteiro para balançar as redes. Porém, após revisão do VAR, o juiz marcou a falta de Yoram Zague no início da jogada.

No segundo tempo, o Paris Saint-Germain manteve a pressão e colocou seus principais jogadores, como Kylian Mbappé e Marquinhos. Aos 40 minutos, os donos da casa empataram com Gonçalo Guedes. O atacante português avançou pelo meio, tabelou com o camisa 7 e finalizou rasteiro para balançar as redes.