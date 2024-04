Com dois de De Bruyne, City goleia Crystal Palace de virada e segue na luta pelo título do Inglês

Na manhã deste domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Crystal Palace no Selhurst Park e goleou por 4 a 2, de virada. Os gols da vitória foram marcados por De Bruyne (2), Rico Lewis e Haaland, enquanto Jean-Philippe Mateta e Odsonne Édouard anotaram para os donos da casa.

Assim, com o resultado positivo, a equipe comandada por Pep Guardiola ultrapassou o Arsenal, que tem 68, e chegou aos mesmos 70 pontos do líder Liverpool. No entanto, as duas equipes ainda entram em campo nesta rodada.

O City retorna aos gramados na próxima terça-feira, diante do Real Madrid, em partida válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. Já o Crystal Palace jogará novamente no próximo domingo (14), contra o Liverpool, pela 33ª rodada da Premier League. A bola rola às 10 horas (de Brasília), no Anfield.

Os gols

O Crystal Palace surpreendeu e abriu o placar logo aos três minutos, com Jean-Philippe Mateta. O camisa 14 recebeu ótimo passe de Wharton e venceu Ortega com um chute rasteiro.

No entanto, o City se recuperou rapidamente com um gol espetacular de De Bruyne, aos 13. O belga cortou para a direita e mandou no ângulo esquerdo do goleiro.

A virada veio no início da segunda etapa, aos dois minutos. Lewis recebeu dentro da área e disparou em direção ao gol. A bola ainda contou com um desvio antes de balançar as redes.

Já aos 21, Haaland apareceu quase dentro da pequena área e emendou o passe de De Bruyne para o fundo do gol.

Aos 25, o meio-campista belga marcou seu segundo gol no jogo e o quarto de sua equipe. O volante Rodri ajeitou e o camisa 17 bateu forte no canto direito do goleiro.

Por fim, o Crystal Palace diminuiu com Odsonne Édouard. O jogador pegou o cruzamento de Jeffrey Schlupp e finalizou na direita da meta.