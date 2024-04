Com ausências, São Paulo inicia preparação para enfrentar Cobresal pela Libertadores

O São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para enfrentar o Cobresal, pela 2ª rodada da Copa Libertadores. O técnico Thiago Carpini deve ter "dor de cabeça" para escalar a equipe, já que o clube confirmou que Rafinha, Wellington Rato e Lucas se lesionaram na estreia do torneio continental, contra o Talleres.

A atividade do dia começou com um vídeo no auditório e na sequência os jogadores foram ao gramado sob o comando dos preparadores físicos para o aquecimento, com foco em mobilidade e potência.

Na segunda parte do treino, o técnico Thiago Carpini e seus auxiliares comandaram um trabalho de posse de bola. Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Talleres, na derrota por 2 a 1 em Córdoba, fizeram o aquecimento em campo e na sequência um complemento interno.

O Tricolor Paulista está pressionado, já que venceu apenas dois dos últimos nove confrontos na temporada. Carpini, apesar das contestações, está respaldado pela diretoria e segue o trabalho normalmente no CT da Barra Funda.

O time volta a treinar neste domingo, dando sequência à preparação para o duelo contra o Cobresal. A bola rola na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis.