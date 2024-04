Cláusula permite Messi comprar parte do Inter Miami, diz jornal

Lionel Messi pode se tornar um dos donos do Inter Miami e sócio de David Beckham após se aposentar dos gramados, graças a uma cláusula 'secreta' no contrato do argentino.

O que aconteceu

Jorge Mas, presidente do Inter Miami, foi um dos responsáveis por convencer Messi a jogar na liga dos Estados Unidos.

Parte do 'pacote Messi' inclui a opção do craque se tornar um dos proprietários da franquia de Miami, sem a necessidade de buy-in.

Buy-in é a compra ou aquisição de uma parte da empresa realizada por alguém de fora da organização. Um acionista, por exemplo.

O contrato de David Beckham, dono do Inter Miami, teve uma cláusula semelhante quando o inglês jogou pelo LA Galaxy, em 2007.

Beckham poderia comprar qualquer franquia da MLS na época, por 25 milhões de dólares - cerca de R$49,5 milhões, na cotação daquele ano.

O astro galáctico optou por Miami. O contrato de Messi, no entanto, lhe dá a opção de ser um dos proprietários diretos apenas do clube onde atua.

O 'efeito Messi' nos EUA foi impressionante: com apenas meia temporada em 2023, o Miami mais que dobrou sua receita para 118 milhões de dólares - R$596 mi - após a chegada do camisa 10.

O Inter Miami saltou para a segunda franquia mais valiosa da liga, com valor estimado em mais de 1 bilhão de dólares - R$5 bi - atrás apenas do Los Angeles FC.

O clube agora espera que a receita ultrapasse os 200 milhões de dólares - R$1 bi - em 2024, graças às vendas de ingressos impulsionadas por Messi, além de anúncios e a turnê internacional de pré-temporada.

A influência de Messi também dobrou as assinaturas do serviço de streaming Apple TV, que transmite a MLS, e os times que recebem o Inter Miami lucraram com um aumento nas vendas de ingressos.

As informações são do jornal inglês 'The Sun'.