CBT homenageia ex-tenista Dadá Vieira durante o ENGIE Open

Neste sábado, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) prestou uma homenagem para a ex-tenista Dadá Vieira, atual diretora da chave feminina do ENGIE Open. O tributo ocorreu durante a cerimônia de premiação da final feminina, vencida pela cipriota Raluca Serban. Após a entrega dos troféus, o presidente da CBT, Rafael Westrupp, quebrou o protocolo e entregou uma placa comemorativa para Dadá.

"A Confederação sempre deu importância aos principais atores das nossas modalidades e a Dadá, além de ser a diretora do ENGIE Open, transcendeu as barreiras do esporte. Ela sempre foi uma fonte de inspiração para todos nós e é um privilégio dar o devido reconhecimento a um nome tão grande do tênis. Só temos a agradecer à Dadá por ter representado o Brasil e propagar o nosso esporte da melhor forma", destacou Westrupp.

O clima de emoção tomou conta da arquibancada do Lagoa Iate Clube. A CBT prestou uma homenagem à ex-tenista profissional e diretora da chave feminina do ENGIE Open, Dadá Vieira A homenagem aconteceu durante a cerimônia de premiação da final feminina pic.twitter.com/Hh3c7fOAbu ? CBT (@cbtenis) April 6, 2024

"Estou estou muito emocionada. A gente sabe que não é fácil realizar dois torneios ao mesmo tempo. Então, gostaria de agradecer ao Rafael pela oportunidade de dirigir meu primeiro torneio. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que fizeram esse evento possível", declarou a ex-jogadora.

Dadá Vieira é uma das maiores tenistas brasileiras da história. Nos 17 anos de carreira, conquistou mais de 50 títulos e alcançou o número 76 do ranking da WTA. Vieira disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona 1992 e os Jogos Pan-Americanos de Havana 1991 e Mar del Plata 1995, faturando quatro medalhas (uma de ouro, uma de prata e duas de bronze).