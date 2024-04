Brasileiros Caio Bonfim, com o bronze, e Viviane Lyra marcham bem em Podebrady

Os brasileiros Caio Bonfim (CASO-DF) e Viviane Santana Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) fizeram uma boa competição na 92ª edição do GP de Podebrady, na República Tcheca, neste sábado. Caio levou a medalha de bronze nos 20 km da marcha atlética, com o tempo de 1:18:50, e Viviane ficou em quinto lugar, com 1:28:04. A competição integra o circuito ouro de marcha atlética da World Athletics.

Perseus Karlstrom, da Suécia, ficou com a medalha de ouro, em 1:18:22, e Evan Dunfee, do Canadá, com a de prata (1:18:41). A prova feminina teve vitória da peruana bicampeã olímpica Kimberly Garcia (1:27:08).

"Foi um excelente resultado para início de temporada. Marchar abaixo de 1:20 no começo do ano mostra um bom início de preparação. A prova foi dura, como sempre, com muitos atletas de alto nível e um ingrediente a mais: estava quente - nunca pegamos calor antes aqui e até precisamos de gelo, inacreditável", comentou Gianetti Sena Bonfim, mãe e treinadora de Caio Bonfim.

Caio Bonfim fez 1:17:44 na China e agora 1:18:50. "Estamos no caminho certo, mas nunca será fácil porque a marcha atlética está num nível altíssimo no mundo e estamos felizes por estar entre eles há tanto tempo", acrescentou Gianetti.

O marchador brasiliense venceu este ano os 20 km na Copa do Brasil de Vitória (ES), ficou com o bronze no Grande Prêmio Chinês de Marcha Atlética, em Taicang, em 1:17:44, novo recorde brasileiro (o anterior era dele mesmo, com 1:17:47, obtido com o bronze do Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2023) e ainda ganhou os 20 km do Sul-Americano de São Lourenço da Mata (PE).

Em Podebrady, Viviane Lyra fez a sua melhor marca pessoal (1:28:04) para a distância e ainda repetiu o índice olímpico para os Jogos de Paris. A sua melhor marca anterior era 1:28:36, do Mundial de Budapeste, na Hungria-2023. O índice olímpico para os 20 km fixado pela World Athletics é 1:29:20.

Viviane vem fazendo uma boa preparação olímpica após uma temporada de superação no ano passado. Foi campeã dos 20 km na Copa Brasil e dos 35 km do Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética. Depois dessa competição seguiu para três semanas de treinamento na altitude de Bogotá, Colômbia, com o seu treinador Luís Paulo Porto, antes de competir em Podebrady.

Viviane e Caio - premiados como os dois melhores do atletismo do ano de 2023 - têm como próximo desafio a disputa do Mundial de Marcha Atlética por Equipes, dia 21 de abril, em Antalya, na Turquia. A seleção brasileira disputará o Mundial com 14 atletas - seis no feminino e oito no masculino.

Érica Sena, Viviane Lyra, Caio Bonfim e Matheus Gabriel de Correia foram chamados para os 20 km e para a maratona de revezamento misto. O Mundial será qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris na maratona e cada país poderá ter até duas duplas na França, em agosto.

Caio, Viviane e Érica e já estão classificados para os 20 km da Olimpíada, já que alcançaram os índices mínimos exigidos pela World Athletics (provas individuais).