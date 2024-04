Brasileiro Wendell vive a expectativa de disputar o seu 100º jogo pelo Porto: "Alegria enorme"

Após ajudar o Porto a vencer o Vitória de Guimarães, por 1 a 0, e largar na frente em busca de uma vaga na final da Taça de Portugal, o lateral esquerdo Wendell está pronto para viver mais um momento especial com a camisa do clube português. Neste domingo, o brasileiro pode atingir a marca de 100 jogos pelos Dragões, em novo confronto contra o Vitória de Guimarães, dessa vez, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Português.

Em sua terceira temporada no Porto, Wendell vive boa fase. É titular da equipe e um dos principais jogadores do elenco. Como consequência, voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira e foi titular na vitória sobre a Inglaterra (1 a 0) e no empate com a Espanha (3 a 3), ambos amistosos disputados em março.

"É uma honra alcançar essa marca significativa no Porto, ainda mais nesse momento tão especial da minha carreira. Poder disputar minha terceira temporada aqui e chegar a 100 jogos é uma alegria enorme, ainda mais quando paro para relembrar o que já vivi no clube e o carinho que a torcida, os funcionários e os meus companheiros têm por mim e eu por eles", afirmou.

"Hoje, acho que estou no meu melhor momento aqui no Porto e, talvez, da minha carreira. Venho jogando com regularidade, conseguindo ajudar o time com boas atuações e ainda tive a alegria de voltar à Seleção, que era um dos meus principais objetivos. Estou no caminho certo e tenho que continuar focado e com muita dedicação para seguir evoluindo dentro e fora de campo", completou.

Em 2023/24, Wendell soma sete participações diretas em gol, em 28 jogos disputados, sendo três assistências e quatro gols, fato que torna a atual temporada a mais artilheira da carreira do jogador, revelado pelo Iraty e com passagens por Londrina, Paraná e Grêmio, além de 7 anos no Bayer Leverkusen, da Aemanha.

Com a camisa do Porto, Wendell disputou 99 jogos, marcou sete gols, deu nove assistências e conquistou cinco títulos: Campeonato Português (2021/22), Taça de Portugal (2021/22 e 2022/23), Taça da Liga (2022/23) e Supertaça de Portugal (2022).