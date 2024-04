Benzema sobre jejum de gols na Arábia: "Não sou o mesmo do Real Madrid"

O atacante francês Karim Benzema lamentou o mau momento vivido na Arábia Saudita e afirmou que não é mais o mesmo jogador dos áureos tempos no Real Madrid, quando chegou a ser eleito o melhor da temporada no prêmio Bola de Ouro, em 2022.

O que aconteceu

Jejum. São quatro meses sem balançar as redes, com inúmeras derrotas do Al-Ittihad no período.

Ano passado. O último gol de Benzema foi no Mundial de Clubes, em 15 de dezembro de 2023.

Não sou o mesmo Benzema do Real Madrid, porque não é o mesmo jogo, os mesmos jogadores. Preciso de ajuda em campo, preciso de muitas coisas. Não posso ganhar jogos sozinho

Benzema em entrevista a Asharq Al-Awsat

O time de Benzema está em 4º na Liga Saudita, 30 pontos atrás do Al-Hilal, que lidera o torneio.

Agora, Benzema deixa seu futuro em aberto.

"Vamos ver. Para mim, o mais importante está aqui por enquanto... Vamos ver o que acontece no futuro. Todos os dias há muitas novidades. Vamos ver", afirmou.