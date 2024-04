Athletico-PR ganha do Maringá na arena e conquista o bicampeonato paranaense

O Athletico-PR recebeu o Maringá na tarde deste sábado, pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Com gols de Pablo, Fernandinho e Mastriani, o time rubro-negro ficou com o título estadual pelo segundo ano consecutivo.

Depois de vencer na partida de ida por 1 a 0, o Athletico-PR poderia até empatar o jogo para garantir a taça. O resultado deste sábado , portanto, deixou o placar agregado em 4 a 0.

O Athletico-PR volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Rayo Zuliano, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Já o Maringá faz sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 28, contra o Santo André, às 18 horas.

No ano do centenário, não poderia ser diferente...

No ano do centenário, não poderia ser diferente... O MAIOR CLUBE DO ESTADO É O CAMPEÃO PARANAENSE!

Pablo abriu o placar para os donos da casa aos 26 minutos do primeiro tempo. Após tabela com Christian na entrada da área, o atacante bateu de primeira e a bola ainda desviou antes de morrer no fundo das redes.

Aos 37 minutos, Christian foi derrubado dentro da área e o juiz anotou pênalti para o Athletico-PR. Fernandinho foi o encarregado da cobrança e fez o segundo gol do jogo.

Já aos 48 minutos da etapa complementar, o Athletico-PR fechou a vitória na arena. Dentro da pequena área, Alex Santana apenas rolou para Mastriani empurrar para o gol.