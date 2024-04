Arthur Jorge quer Botafogo dominante e explica decisão: 'Muito fácil'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo apresentou o técnico Artur Jorge neste sábado, em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos. O português assina contrato por dois anos com o alvinegro.

Para mim foi muito fácil. Conheço a dimensão do Botafogo, sei perfeitamente porque é daqueles clubes que desde muito novos e quem é apaixonado pelo futebol, que é o meu caso, desde sempre que ouvi falar. Quando falamos em Brasil, falamos também em Botafogo. Arthur Jorge

O que mais ele falou

Modelo de jogo: "Não seria muito coerente se dissesse que minha ideia é manter o que está sendo feito aqui. Meu objetivo nesse momento é fazer com que este Botafogo possa ser uma equipe dominante, que tenha coragem, preenchida de valores que cremos que podem identificar e ter uma identidade muito própria. Para que nós possamos, com o elenco que temos, ajustar e determinar aquilo que é nossa ideia de jogo. Para conseguirmos de uma forma muito clara fazer com que os jogadores se adaptem e acreditem naquilo que é a ideia de toda a comissão técnica, para conseguirmos criar uma equipe que possa ter também aquilo que é a identidade de sua comissão técnica."

Característica: "Sabemos que a torcida tem expectativas altas. Temos que garantir uma coisa: que seremos sempre uma equipe corajosa, determinada e que possa jogar para ganhar contra quem for, ou quando quer que seja"

Elenco: "Conheço todo o elenco que temos à disposição, estamos falando de um elenco grande demais para a minha perspectiva. De qualquer forma, nós também somos consumidores do futebol brasileiro. Agora fazemos parte direta, mas éramos consumidores do futebol brasileiro e, portanto, conhecemos os jogadores que estavam aqui, não reduzimos nosso conhecimento aos jogadores que trabalhavam ou jogaram na Europa."

Jogadores que estiveram na Europa: "Conhecemos esses de uma forma mais aprofundada, porque a informação e a visibilidade que tinham lá eram mais próximas. Alguns deles jogaram em Portugal, temos essa facilidade. Mas nesta altura, também fizemos o nosso trabalho para ter a maior informação possível. Sabemos da qualidade que existe, estado emocional, social, de que forma estão comprometidos com aquele que é o projeto que queremos abraçar. Tudo isso faz com que tenhamos esse conhecimento, mas que será sempre aprofundado com o passar do tempo. Satisfeito nesta altura com o que tenho visto."

Projeto do Botafogo: "É um clube que nesta altura tem uma necessidade muito grande de se reinventar, de se reorganizar, de poder voltar a ser o clube competitivo que nós precisamos e que os torcedores tanto desejam. E isso faz com que eu possa sentir que este é um desafio e eu o aceitei com toda a convicção. Isso me levou também a pedir para sair do projeto que tinha porque queria de fato fazer parte do Botafogo logo. E este projeto me cativa também por aquilo que é a parte desportiva, em que nós temos que ser capazes de poder voltar a ter um Botafogo que possa ser capaz de lutar pelas decisões e por todas as competições em que está inserido."

Escolha: "Nós temos este ano três competições muito importantes para nós. A volta à Libertadores, ao fim de sete ou oito temporadas de afastamento. Portanto, há aqui condições para nós conseguirmos perceber que, competitivamente e em termos desportivos, estamos inseridos em todas as grandes competições. Com determinação, ambição e poder ser mais um a ajudar, porque na verdade é isso que acontece também. É poder trazer eu e a minha comissão técnica ensinamentos e aquilo que é em nossa experiência também para possamos ser capazes de fazer ou de ajudar aqueles que aqui estão, e é nesse sentido que nós nos colocamos à disposição de volta ao futebol."