Arthur Elias ressalta reformulação na Seleção feminina após revés na SheBelieves Cup

Neste sábado, o Brasil feminino foi superado pelo Canadá nos pênaltis, pela semifinal da SheBelieves Cup, nos Estados Unidos. Após a partida, o técnico Arthur Elias ressaltou o processo de reformulação.

"É um processo bastante complexo que eu tenho colocado aqui, estou muito satisfeito e a atuação confirma isso. O resultado faz parte. A preparação, como um todo, está sendo muito bem feita", disse.

Com isso, o ex-técnico do Corinthians aprovou a atuação das jogadores, mesmo com a eliminação na competição.

"A Seleção Brasileira fez uma grande partida hoje contra uma boa seleção, que é a atual campeã olímpica e joga frequentemente com as mesmas titulares, jogadoras importantes, de grandes clubes. A gente entrou com uma equipe jovem, só a Antônia foi titular na última Copa", completou.

Fim de jogo. A #SeleçãoFeminina é superada nos pênaltis pelo Canadá por 4 a 2. Nosso próximo compromisso na SheBelieves Cup será na terça-feira contra o Japão. pic.twitter.com/9eklvq6I1O ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 6, 2024

Ainda que a Seleção tenha jovens jogadoras, como Priscila, Yaya e Tarciane, Cristiane e Marta (que perdeu uma das cobranças) também estiveram presentes. Arthur Elias falou sobre a mescla entre as gerações.

"São jogadoras com uma experiência muito recente pela Seleção e que mostram muita personalidade, entendimento e qualidade. E gostei também das mais experientes, que entraram, fizeram com o que o jogo voltasse a ser no nosso campo ofensivo e criaram algumas oportunidades. O segredo é criar um ambiente onde todas podem fazer o seu melhor e ter muito critério. Tanto as jovens como as experientes são muito importantes para a Seleção Brasileira", finalizou.

Resta ao Brasil, agora, focar na decisão do terceiro contra o Japão. A bola vai rolar às 17h (de Brasília) dessa terça-feira, nos Estados Unidos.