'Fala para caramba': Arrascaeta surpreende como capitão no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem um novo capitão em 2024. De perfil mais comedido no dia a dia, Arrascaeta chamou a responsabilidade com a saída de outros líderes e tem demonstrado um lado mais participativo com a faixa no braço.

Assista à final do Cariocão online pelo UOL Play. Flamengo x Nova Iguaçu ao vivo na Band e BandSports. A partir de R$ 29,90/mês. Experimente 7 dias.

O que aconteceu

O uruguaio tornou-se capitão após uma sequência de acontecimentos. Everton Ribeiro, que ficou no posto nos anos dourados de 2019 para cá, se transferiu para o Bahia e já vinha sendo reserva no ano passado. Gerson, o substituto na sequência, passou por cirurgia e está afastado dos gramados. Gabigol, que em algumas oportunidades assumiu a braçadeira, foi suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping.

"Arrascaeta tem falado para caramba!". Esta é a opinião de quem convive no dia a dia dos treinos e jogos do Flamengo.

"Vamos, la banda!". A frase que o meia costuma proferir para motivar os companheiros simboliza a atitude que ele tem tomado no vestiário, pedindo as palavras nas correntes e fazendo valer a condição de líder que Tite lhe depositou.

Arrascaeta tem discursado antes de todos os jogos do Flamengo na temporada. O feito se repetiu nas semifinais e 1º jogo do Carioca, e também na estreia na Libertadores, contra o Millonarios, na última terça-feira (2).

Caso o Fla seja campeão carioca, Arrascaeta será o primeiro capitão a erguer uma taça após a saída dos dois Diegos (Alves e Ribas) e de Everton, que faziam isso juntos. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida contra o Nova Iguaçu por 3 a 0.

Antes da partida, o uruguaio falou sobre a obrigação de levar a sério o duelo. Ele também ressaltou o desejo dos jogadores que chegaram de serem campeões com a camisa rubro-negra.

Todo mundo que está aqui quer ser campeão pelo Flamengo. O Nico (De la Cruz) veio aqui com essa motivação, o Viña também, todos que chegaram. A gente se lamenta depois que as coisas acontecem, então não podemos deixar isso acontecer. Temos que prever tudo isso. Temos que ganhar esse jogo e jogar como uma final

Arrascaeta

Tite: "Exemplo de liderança e capitania"

O técnico Tite tem se mostrado satisfeito com a capitania de Arrascaeta. O treinador avalia que o uruguaio é respeitado e fala de modo preciso quando pede a palavra.

A liderança de Arrascaeta também tem sido usada para ambientar os estrangeiros. Remanescente do elenco de 2019, o meia é uma espécie de anfitrião no grupo.

E o uruguaio tem visto sua colônia de compatriotas crescer. Além de Varela, que já estava, chegaram este ano De la Cruz e Viña, seus companheiros também na seleção celeste. O plantel ainda tem o goleiro argentino Rossi e o chileno Erick Pulgar.