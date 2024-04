Após título do Gaúcho, Renato e Diego Costa valorizam grupo do Grêmio

Neste sábado, o Grêmio ganhou por 3 a 1 do Juventude na Arena e conquistou o heptacampeonato do Campeonato Gaúcho. Um dos gols do duelo foi marcado pelo atacante Diego Costa.

O experiente centroavante valorizou a reação do time após sair perdendo logo no começo do segundo confronto da decisão.

"O time hoje deu uma reposta muito importante. Começar uma final diante da torcida perdendo e o time não se abateu, foi aí que começamos a jogar bola. Independente da dificuldade que o jogo nos propõe, a gente demonstrou garra, qualidade e ambição de um time que quer ser campeão", disse ao Sportv.

Renato Gaúcho também destacou a força do elenco gremista e os torcedores presentes na grande decisão.

"Uma emoção muito grande, não encontro palavras numa hora dessa, mas a minha grande alegria é ver o meu grupo feliz, o presidente e os torcedores felizes. Isso não tem preço. Foi o que eu mais falei do grupo durante a semana. Tínhamos que valorizar muito o nosso torcedor. A gente não podia deixar passar essa oportunidade", completou.

Em seis jogos pelo Estadual, Diego Costa marcou seis gols e serviu o companheiro em uma oportunidade. O jogador valorizou o início da passagem pelo Grêmio, coroado pelo título.

"Desde o dia que eu cheguei, em nenhum momento tive dúvida. Eu precisa só fazer uma pré-temporada. Onde eu passei sempre tive a felicidade de sempre poder ser campeão. Quando eu cheguei aqui, o pessoal me acolheu isso se torna mais fácil. Não vim aqui para passeio, vim aqui para ser importante para o Grêmio e começamos com o pé direito", finalizou.