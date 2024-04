Após rápida adaptação, Aníbal Moreno pode conquistar primeiro título pelo Palmeiras

O Palmeiras busca conquistar o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista neste domingo. Para isso, o Verdão tenta reverter a derrota de 1 a 0 sofrida diante do Santos no jogo de ida. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Há poucos meses no clube, o volante Aníbal Moreno tem a chance de conquistar seu primeiro título pela equipe.

O volante estreou pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, no dia 21 de janeiro. Nessa ocasião, o ex-Racing entrou na vaga de Zé Rafael aos 17 minutos do segundo tempo. Depois disso, foi titular em 12 partidas e entrou no decorrer de outras quatro. Além disso, tem um gol marcado.

Sendo assim, o jogador, que chegou como reforço para essa temporada, com contrato até 2028, disputou todas as partidas do Palmeiras na temporada. No elenco, ele é o único com essa marca. Mesmo após ser titular no jogo de ida da final do Paulista, Moreno foi utilizado por Abel no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na estreia da Libertadores. Diante do time argentino, ele entrou aos 15 minutos da segunda etapa.

Primeiro volante, Aníbal chegou para ocupar posição carente, que até então era ocupada por Zé Rafael, de forma improvisada. O argentino logo se adaptou no time de Abel Ferreira e conquistou a titularidade, formando um meio-campo com Zé Rafael e Raphael Veiga.

Além dele, chegaram no início da temporada, os atacantes Bruno Rodrigues, e Lázaro, além do lateral esquerdo Caio Paulista. O primeiro sofreu lesão na segunda rodada do Estadual e desde então está desfalcando o clube. Os demais vivem processo diferente de Aníbal e seguem no banco de reservas.