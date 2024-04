António Oliveira trabalha situações ofensivas para "destravar" Corinthians; veja alternativas

O técnico António Oliveira vem trabalhando situações ofensivas para "destravar" o Corinthians, que deixou a desejar no empate por 1 a 1 com o Racing-URU, na estreia da Copa Sul-Americana.

Uma alternativa que está sendo estudada pela comissão técnica é retirar Yuri Alberto da ponta, atribuindo-lhe a função de segundo atacante, ao lado de Pedro Raul. Além de deixar o camisa 9 mais perto do gol, a mudança pode dar mais liberdade para Fagner apoiar o ataque pelo corredor direito.

Essa dinâmica ofensiva aconteceu na vitória do Corinthians contra a Portuguesa por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, até Pedro Raul se machucar. Contra São Bernardo (Copa do Brasil) e Racing-URU (Copa Sul-Americana), Yuri atuou bem aberto, em função pouco usual para o atleta.

Outra alternativa que vem sendo analisada é a entrada de Romero no time titular. O camisa 11 pode atuar pelo lado do campo, posição que mais fez ao longo da carreira, e de centroavante, como vem desempenhando com António Oliveira nos últimos compromissos.

É um consenso que o Corinthians não conseguiu fazer o jogo fluir diante do Racing-URU, mesmo com 62% de posse de bola. Lento e com pouca aproximação entre os setores, a principal missão da comissão técnica neste momento é gerar alternativas ofensivas para que o jogo da equipe encaixe.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Nacional-PAR, na terça-feira, às 19 horas (de Brasília). O duelo na Neo Química Arena deve ter o mesmo cenário da 1ª rodada, com o Corinthians tendo o controle da posse e a responsabilidade de "furar" uma defesa fechada.