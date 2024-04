Alemanha estreia novo número '4' após acusações de referência nazista; veja

A seleção da Alemanha foi a campo e revelou o novo design do número 4 do uniforme, após a polêmica semelhança do antigo modelo com um símbolo nazista.

O que aconteceu

Em jogo da seleção alemã feminina neste sábado (6), a zagueira Bibiane Schulze Solano utilizou o novo modelo do número 4.

A partida foi contra a seleção da Áustria, válida pelas eliminatórias para a Eurocopa feminina 2025.

O design original, lançado em março, foi alvo de polêmica, após a personalização com o número 44 ser comparada ao símbolo usado pelas unidades nazistas da "SS".

Com a repercussão, a Federação Alemã de Futebol se comprometeu a alterar o modelo, produzido pela Adidas.

"A Federação Alemã de Futebol verifica os números de 0 a 9 e depois envia os números de 1 a 26 à UEFA para análise. Nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista no processo de criação do design da camisa", disse a Federação Alemã de Futebol em um comunicado no X (antigo Twitter).

Foi a primeira vez que uma seleção da Alemanha entrou em campo depois do caso e foi possível ver a remodelação na camisa de Solano. Os outros dígitos não foram alterados.

A alteração, segundo a DFB, dependia de um alinhamento com a Uefa para ser concretizada.

Veja o 'novo 4' alemão: