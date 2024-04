Al-Hilal amplia recorde de vitórias seguidas na história do futebol após vencer Al Khaleej; veja números

Com a goleada por 4 a 1 sobre o Al Khaleej na última sexta-feira, o Al-Hilal, comandando por Jorge Jesus, chegou em seu 32º triunfo consecutivo, ampliando assim a maior sequência na história do futebol. A equipe já havia ultrapassado o clube galês The New Saints, que embalou 27 em 2016.

Segundo o Sofascore, o time árabe venceu todos os seus jogos desde o dia 25 de setembro de 2023. A partir da data, a equipe ainda anotou incríveis 94 gols e sofreu apenas 13.

🔎 O Al-Hilal segue aumentando a maior sequência de vitórias da história do futebol. A equipe venceu TODOS os seus jogos desde o dia 25/09/2023! 🇸🇦🤯



⚔️ 32 jogos

✅ 32 vitórias (!)

📊 100% aproveitamento (!)

⚽️ 94 gols (!)

🚫 13 gols sofridos (!)

⏳ 64.9% posse de bola pic.twitter.com/REEbAB3ncj -- Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 5, 2024

O Al Hilal, que iniciou a sequência com o triunfo diante do Al Jabalain pela Copa do Rei Saudita, tem média de 64.9% de posse de bola desde então.

A próxima partida da equipe será contra o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, em partida válida pela semifinal da Supercopa Saudita. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Al Jazira Mohammed Bin Zayed Stadium.