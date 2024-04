Zé Ivaldo sente lesão e vira preocupação no Cruzeiro

O Cruzeiro deixou o Equador com um ponto no duelo contra a Universidad Católica, mas a lesão de um atleta liga o sinal de alerta. O zagueiro Zé Ivaldo deixou o jogo no segundo tempo em função de um problema físico.

Com isso, ele pode ser desfalque para o jogo decisivo contra o Atlético-MG, domingo, pelo Campeonato Mineiro. Zé Ivaldo sentiu um problema na coxa esquerda e será reavaliado.

No primeiro jogo contra o Galo, Zé Ivaldo começou no banco, mas sua entrada na partida ajudou o Cruzeiro a equilibrar as ações e iniciar a reação em busca do empate na Arena MRV.

A delegação do Cruzeiro segue no Equador e realiza um treino ainda no país nesta sexta-feira, O desembarque em território mineiro será no período da noite.