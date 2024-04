Yuri Alberto possui ótimos números no Corinthians desde chegada de António Oliveira; confira

O atacante Yuri Alberto acumula ótimos números no Corinthians desde a chegada do técnico António Oliveira, em meados de fevereiro. O jogador é o artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Romero, com sete gols marcados.

Com António no comando, Yuri anotou seis tentos em oito jogos disputados, incluindo o amistoso diante do Londrina. Mesmo com contestações externas desde o ano passado, o atleta sempre foi respaldado pelo português, que conhece bem o futebol do atacante desde os tempos de Santos.

Antes da chegada do técnico ex-Cuiabá, Yuri tinha um gol em seis compromissos na temporada. O Corinthians começou o ano sendo comandado por Mano Menezes, que não conseguiu se manter no cargo devido ao péssimo início de Campeonato Paulista da equipe.

Desde a vitória contra o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil, António vem dando sequência para Yuri e Pedro Raul juntos no time titular. O camisa 9 foi deslocado para o lado direito, enquanto Pedro está encarregado de ser o centroavante.

Mapa de calor do Yuri Alberto no empate do Corinthians por 1 a 1 com o Racing

O esquema vem recebendo algumas críticas, especialmente após o empate por 1 a 1 com o Racing-URU, na estreia da Copa Sul-Americana. Mesmo na função pouco habitual, Yuri anotou o gol do Timão, concluindo cruzamento de Rodrigo Garro.

Não se sabe se António vai manter a formação com dois centroavantes de origem, mas fato é que Yuri deve continuar na equipe titular. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Nacional-PAR, no dia 9, pela 2ª rodada da Sul-Americana.

Feliz no Corinthians, Yuri tem contrato com o clube até final de 2027.