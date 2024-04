Verstappen e Oscar Piastri lideram os primeiros treinos do GP do Japão

Durante a madrugada desta sexta-feira, ocorreram os dois primeiros treinos livres do Grande Prêmio do Japão. Enquanto Max Verstappen liderou o primeiro, com um tempo de 1min30s056, Oscar Piastri foi o mais rápido do segundo, com 1min34s725.

O primeiro treino foi marcado pelo acidente de Logan Sargeant, piloto da Williams. Ele causou a paralisação por cerca de 10 minutos com bandeira vermelha. Apesar do susto, o norte-americano não teve nenhum ferimento grave.

A chuva foi o ponto negativo do segundo treino. Com a pista molhada, pilotos como Max Verstappen, Fernando Alonso, George Russell e Sergio Pérez optaram por não participar. Apenas 13 pilotos foram para a pista.

Enquanto o terceiro treino livre ocorrerá ainda nesta sexta-feira, às 23h30 (de Brasília), a qualificação, que estabelece o grid de largada do GP do Japão, acontece na madrugada de sábado, às 3h. A corrida está marcada para a madrugada de domingo, à 2h.

Confira o resultado do 1º treino do GP do Japão

1) Max Verstappen (Red Bull) - 1min30s056



2) Sergio Pérez (Red Bull) - 1min30s237



3) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) - 1min30s269



4) George Russell (Mercedes) - 1min30s530



5) Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min30s543



6) Charles Leclerc (Ferrari) - 1min30s558



7) Fernando Alonso (Aston Martin) - 1min30s599



8) Oscar Piastri (McLaren) - 1min31s165



9) Yuki Tsunoda (RB) - 1min31s230



10) Lando Norris (McLaren) - 1min31s240



11) Esteban Ocon (Alpine) - 1min31s935



12) Alexander Albon (Williams) - 1min31s943



13) Nico Hülkenberg (Haas) - 1min31s958



14) Valtteri Bottas (Kick Sauber) - 1min32s054



15) Lance Stroll (Aston Martin) - 1min32s055



16) Ayumu Iwasa (RB) - 1min32s103



17) Pierre Gasly (Alpine) - 1min32s277



18) Zhou Guanyu (Sauber) - 1min32s638



19) Kevin Magnussen (Haas) - 1min32s803



20) Logan Sargeant (Williams) - 1min33s204

Confira o resultado do 2º treino do GP do Japão

1) Oscar Piastri (McLaren) - 1min34s725



2) Lewis Hamilton (Mercedes) - 1min35s226



3) Charles Leclerc (Ferrari) - 1min38s760



4) Yuki Tsunoda (RB) - 1min40s946



5) Daniel Ricciardo (RB) - 1min41s913



6) Lando Norris (McLaren) - 1min44s977



7) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) - 1min52s579



8) Nico Hülkenberg (Haas) - 1min55s179



9) Valtteri Bottas (Kick Sauber) - 1min56s059



10) Esteban Ocon (Alpine) - 1min59s113



11) Alexander Albon (Williams) - 2min03s821



12) Kevin Magnussen (Haas) - 2min30s472



13) Zhou Guanyu (Kick Sauber) - 2min03s317



14) Max Verstappen (Red Bull) - sem tempo



15) Logan Sargeant (Williams) - sem tempo



16) Pierre Gasly (Alpine) - sem tempo



17) Sergio Pérez (Red Bull) - sem tempo



18) Fernando Alonso (Aston Martin) - sem tempo



19) Lance Stroll (Aston Martin) - sem tempo



20) George Russell (Mercedes) - sem tempo