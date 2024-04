Vasco segue em busca de reforços para a temporada

O Vasco continua com a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Fora de campo, a diretoria cruzmaltina segue em busca de reforços.

A prioridade da comissão técnica é a chegada de um volante. Por isso, o clube atua em três frentes.

O Vasco tenta a contratação do volante Marlon Freitas, do Botafogo. Os cruzmaltinos fizeram proposta, mas esperam a resposta dos alvinegros.

Além dele, outro nome especulado no clube é Caíque. O volante do Juventude está na disputa da final do Gaúcho e só vai responder ao interesse do Vasco na próxima semana.

O último jogador que surgiu como possível reforço é Emanuel Martínez, do América-MG. O volante não deve ficar no clube mineiro e pode chegar ao Vasco por empréstimo.

No caso de Caíque e Martínez, o Vasco tem a concorrências de outros clubes. A diretoria espera confirmar ao menos um dos nomes antes do início da Série A.