Troféu Adhemar fecha delegação que vai ao Ibero-Americano de Cuiabá

A Seleção Brasileira que disputará o Ibero-Americano de Cuiabá, no Mato Grosso, de 10 a 12 de maio, será definida após o Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo, iniciado nesta sexta-feira e que prossegue até domingo, em Bragança Paulista (SP). Serão convocados os dois primeiros colocados de cada prova no Ranking Brasileiro, no período de 6 de julho de 2023 a 7 de abril de 2024.

Na primeira etapa do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Simone Ponte Ferraz venceu os 3.000m com obstáculos com 10smin08s08. A atleta, que ficou 31 dias treinando na altitude de Paipa, na Colômbia, queria sentir como está a sua preparação.

"Foi bom competir para tirar a ansiedade do início da temporada, treinar as passagens dos obstáculos e me sentir mais a vontade na prova", disse Simone Ponte Ferraz, que vai fazer algumas corridas nos Estados Unidos até o fim de abril.

"O ano vai ser duro, mas vou em busca da vaga olímpica. Sei que o nível das competições fora é muito forte, mas a gente busca isso para dar o máximo, extrair o melhor", disse a atleta que viaja na próxima terça-feira.

Simone, que é nascida em Ponte Serrada, vive desde os 16 anos em Jaraguá do Sul (SC), onde treina nos três parques da cidade e na pista do Centro Esportivo Murilo Barreto de Azevedo.

"É uma cidade ótima e as pessoas me tratam muito bem", afirmou.

Walace Evangelista Caldas, por sua vez, venceu os 3.000m com obstáculos com 8min45s77, sua melhor marca pessoal. O atleta disse que está motivado em sua volta às pistas após cumprir suspensão em processo por doping.

"Desde 2018 eu não competia, voltei depois de ficar afastado por quatro anos e de vencer a depressão, e estou motivado", disse Walace, que foi prata no Troféu Brasil de 2018 e hexacampeão brasileiro competindo nas categorias sub-18, sub-20 e sub-23.

"É um misto de sentimentos, mas estou feliz pela marca também", completou o atleta, que treina com Rodrigo Carvalho, em São Joaquim da Barra (SP).

Todas as etapas do Troféu Adhemar Ferreira da Silva serão transmitidas ao vivo pela TV Atletismo Brasil, por meio do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), e a entrada para o público é gratuita. O Centro Nacional fica na Estrada Municipal Antônio Franco de Lima, 64 (acesso pela Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, km 50,5 - SP 063), no bairro do Campo Novo.

O evento é categoria "E" da World Athletics, oportunidade para a busca de pontos no Ranking da corrida olímpica até os Jogos de Paris, na França - o atletismo será disputado de 1 a 11 de agosto. A competição também é uma homenagem ao bicampeão olímpico do salto triplo Adhemar Ferreira da Silva (Helsinque-1952 e Melbourne-1956) e é realizada sob a hashtag #somosatletismo, permitindo que o atletismo universitário possa competir junto com o olímpico.