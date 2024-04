Tricampeão da São Silvestre, Marílson participa da terceira edição do Atletas do Futuro

Nesta sexta-feira, o tricampeão da São Silvestre, Marílson dos Santos, participou da terceira edição do Atletas do Futuro, um dos projetos da organização sem fins lucrativos, Mundo Verde.

O ex-fundista interagiu com as crianças e adolescentes no local, deu uma corridinha no Centro de Atletismo de São Bernardo do Campo e realizou alguns exercícios. O padrinho da ação falou sobre a importância do projeto.

"Esse projeto é muito importante. Eu, como padrinho, me sinto na responsabilidade de passar para todas essas crianças a importância de fazer uma atividade física, no caso aqui de estar fazendo o atletismo para que cresçam saudáveis, mais ativas, para que possam desenvolver todas todas as habilidades e capacidade físicas. O convívio social que as crianças estão perdendo hoje. Lógico que a gente sempre torce para que haja um atleta e detectar isso logo cedo para que a criança evolua e se destaque dentro do atletismo também", disse.

Ao observar os jovens presentes, Marílson relembrou o seu começo no atletismo e destacou a oportunidade de iniciar cedo no esporte.

"Eu me vejo quando eu comecei. Eu comecei exatamente desse jeito, o que era uma brincadeira, acabou ficando uma coisa séria. Eu fui evoluindo ano a ano e cheguei onde cheguei. Essas crianças estão tendo a oportunidade que eu tive outras queriam ter para ao menos ter a oportunidade de conhecer a modalidade e iniciar dentro do atletismo", completou.

Fundada em 2000, a Mundo Verde começou o trabalho com crianças e adolescentes em 2010. Idealizador do projeto, Toninho abordou o papel de Marílson na causa.

"Marílson é muito importante pelas conquistas que ele tem. Mas não só por isso pela dedicação que ele tem, o amor pelas crianças, uma coisa que eu preservo bastante. Pelo desempenho dele, pelo carinho dele, principalmente com as crianças", comentou.

Além do tricampeonato da São Silvestre (2003, 2005 e 2010), o ex-fundista também foi bicampeão da Maratona de Nova York (2006 e 2008) e alcançou o quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Londres (2012).

Atualmente, a Mundo Verde atende 750 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos divididos em 300 alunos no atletismo e 450 crianças nas escolas públicas de São Bernardo do Campo, com palestras sobre meio ambiente.