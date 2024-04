Thiago Galhardo e Moisés recebem homenagens do Fortaleza por completarem 100 jogos pelo clube

Os atacantes Thiago Galhardo e Moisés foram homenageados pelo Fortaleza. Os dois jogadores completaram 100 jogos pelo clube na vitória sobre o Sportivo Trinidense-PAR, pela Copa Sul-Americana, e receberam presentes antes do treino desta sexta-feira.

Os dois atletas ganharam camisetas comemorativas com o número 100 estampado. A noite contra o Sportivo Trinidense foi ainda mais especial para Thiago Galhardo - o centroavante abriu o marcador no triunfo de 2 a 0 e fez o primeiro gol do time no torneio pelo segundo ano consecutivo.

"Eu sou meio supersticioso. Ano passado eu fiz o primeiro gol da caminhada e hoje pude repetir isso. Uma marca muito importante para mim e para minha família fazer 100 partidas com essa camisa, marcar gols, ganhar numa competição importante e diante de um clássico (final do Campeonato Cearense) que está vindo e pode representar muito para nós", disse o jogador em vídeo publicado pelo clube na última quinta-feira.

Galhardo chegou ao Leão do Pici em 2022. Durante esses dois anos na equipe, o atacante marcou 27 gols e distribuiu nove assistências, além de ter sido campeão cearense em 2023 e vice-campeão da Sul-Americana na mesma temporada.

Antes do último treino de preparação para a final do Campeonato Cearense, nossos camisas 21 e 91, Moisés e Galhardo, receberam das mãos do CEO Marcelo Paz e do Presidente Alex Santiago, uma homenagem por ultrapassarem a marca de 100 jogos pelo Tricolor de Aço. ? pic.twitter.com/aWix1pB8eE ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 5, 2024

Moisés, por sua vez, agradeceu a todos em sua volta por ter atingido tal marca e exaltou o Fortaleza. O atacante deixou o Leão do Pici em maio de 2023, mas após alguns meses no Cruz Azul-MEX, retornou ao time nordestino para seguir escrevendo seu nome na história do clube.

"Me sinto muito feliz e honrado em completar 100 jogos com essa camisa muito grande, que é a do Fortaleza. Agradeço a Deus por proporcionar esse momento, que para mim é único. Me sinto muito feliz por defender essa camisa, por ter jogado 100 jogos, que é uma marca muito importante para um jogador. Espero crecer junto com meus companheiros e estar levando o Fortaleza para o mais alto nível para que possamos conquistar vários títulos", declarou o atleta em vídeo postado nas redes sociais da equipe.

O centroavante completou: "Agradeço minha família, todos do grupo, a diretoria, o presidente que confia no meu trabalho. Saí e retornei pelas portas da frente. Sei que tenho muito a melhorar, e sei que no dia a dia posso evoluir. Que eu possa fazer mais e mais jogos para fazer história no Fortaleza".

Moisés foi novamente anunciado pelo Fortaleza em dezembro do ano passado. Em sua primeira passagem, foram 85 jogos disputados, com 21 gols marcados e nove assistências. O atacante levantou três títulos: a Copa do Nordeste 2022 e os Cearenses de 2022 e 2023.