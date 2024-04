Teste na Libertadores dá opções para Abel mexer no Palmeiras para final

Do UOL, em São Paulo (SP)

Abel Ferreira afirmou após o empate do Palmeiras contra o San Lorenzo, pela estreia na Copa Libertadores, que ele deveria ter confiado mais em seu elenco na derrota para o Santos. pelo jogo de ida da final do Paulistão. O treinador português disse isso porque gostou do que viu na Argentina, e ganhou mais opções para o jogo decisivo neste fim de semana.

O que ele disse

Não é fácil, é preciso o treinador ter coragem. E mais do que coragem, é preciso confiar no elenco. Se calhar, era o que eu precisava ter feito no primeiro jogo contra o Santos

Abel Ferreira

Endrick e Raphael Veiga jogaram a partida de ida contra o Santos no sacrifício. O camisa 9 não conseguiu se recuperar 100% do trauma na coxa direita e o meia apresentou desgaste muscular alto antes do confronto.

Ambos estão entre os atletas preservados pelo Palmeiras para a final e sequer viajaram para a Argentina. Marcos Rocha, Mayke, Murilo, Weverton e Zé Rafael são os outros nomes.

Planejamento deu certo e time titular poderá enfrentar Santos "descansado". Todos no Alviverde estão muito satisfeitos com o empate contra o San Lorenzo com o time reserva. No jogo de ida da final, o Alviverde teve um dia a menos que o Peixe para se recuperar e isso foi motivo de irritação para Abel. Agora, os titulares tiveram uma semana livre.

Quem se destacou em teste da Libertadores

Luís Guilherme, meia do Palmeiras Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

"Lázaro foi uma boa surpresa". Abel Ferreira elogiou o meia-atacante. O jogador fez um primeiro tempo muito apagado improvisado no meio-campo, mas no segundo tempo foi deslocado para o lado esquerdo — o seu favorito — e pode virar opção para a final se Abel abrir mão dos três zagueiros. Segundo André Hernan, colunista do UOL, Abel gosta muito de Lázaro e naturalmente ele se tornará titular da equipe.

"Estamos sempre na espera de que o Luis Guilherme nos dê o que deu hoje". Abel também fez questão de elogiar o meia de 18 anos. Luis entrou no segundo tempo contra o San Lorenzo e fez um de seus principais jogos como profissional do Palmeiras. Foi ele quem sofreu a falta que Piquerez cobrou e empatou a partida. Pode ser opção no banco para a etapa final.

Rony faz valer lema de Abel: "Todos somos um". O atacante foi elogiado por Abel após cortar um cruzamento que deixaria um jogador do San Lorenzo na cara do gol de Lomba nos minutos finais. Ele pode ser a opção no lugar de Endrick, caso o jovem não tenha condições de atuar.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.