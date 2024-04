Carille tem ótimos números no Allianz e quer repetir feito de 2018

Neste domingo, o Santos visita o Palmeiras pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. O Peixe aposta na força de Fábio Carille para tentar sair do Allianz Parque com o troféu nas mãos.

O técnico tem ótimos números na casa do Verdão. Em quatro jogos, são três vitórias e apenas uma derrota. O revés foi no comando do Alvinegro Praiano, em janeiro deste ano. A equipe do litoral perdeu por 2 a 1.

Já os três triunfos foram pelo Corinthians, entre 2017 e 2019. Um destes êxitos, aliás, ficou marcado na história do Timão e pode servir de inspiração para Carille neste domingo (7).

Na final do Campeonato Paulista de 2018, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, em pleno Allianz, e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os alvinegros levaram a melhor e celebraram o título do Estadual diante do olhar de milhares de alviverdes.

Passados seis anos, portanto, Fábio Carille tenta repetir o feito para, desta vez, ajudar o Santos a conquistar o caneco. O time não é campeão desde 2016.

Na ida, o Peixe venceu por 1 a 0, na Vila Belmiro. Com isso, o clube precisa de apenas um empate no Allianz para ser campeão. O embate está marcado para este domingo, às 18h (de Brasília).

